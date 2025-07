Atari: Übernahme von Thunderful Group

Autor:, in / Atari

Atari schließt eine Vereinbarung über eine Investition in die Thunderful Group ab.

Atari, eine der weltweit bekanntesten Verbrauchermarken und Produzenten interaktiver Unterhaltung – gibt heute bekannt, dass es eine Zeichnungsvereinbarung mit der Thunderful Group AB über die Teilnahme an einer gezielten Aktienemission im Wert von 50,0 Millionen SEK (ca. 4,5 Millionen Euro) geschlossen hat.

Thunderful ist an der Nasdaq First North Premier Growth Market in Schweden notiert und auf die Entwicklung von Spielen, die Veröffentlichung von Spielen Dritter und gemeinsame Entwicklungsdienstleistungen für PC- und Konsolenplattformen spezialisiert.

Thunderful umfasst ein globales Spiele-Publishing-Geschäft, fünf Spielestudios mit unterschiedlichen kreativen und technologischen Kompetenzen sowie ein Dienstleistungsgeschäft.

Das Unternehmen besitzt ein Portfolio von über 20 geistigen Eigentumsrechten, darunter insbesondere SteamWorld, ISLANDERS, Lost in Random und Vampire’s Fall.

Wade Rosen, Vorsitzender und Chief Executive Officer von Atari, SA, kommentierte: „Diese Transaktion markiert einen weiteren wichtigen Meilenstein in der Entwicklung von Atari mit der Erweiterung seiner Publishing- und Entwicklungskapazitäten in der europäischen Region.“ „Thunderful ist bekannt für die Veröffentlichung und Entwicklung von hochgelobten Spielen. Angesichts des angekündigten Transformationsplans sowie der Qualität und des Engagements der Teams von Thunderful sind wir zuversichtlich, dass Thunderful wieder auf einen profitablen Wachstumskurs zurückkehren und gleichzeitig zur weiteren Entwicklung der Aktivitäten von Atari in Europa beitragen wird.“

Transaktionsübersicht

Gemäß den Bedingungen der Zeichnungsvereinbarung wird Atari durch eine gezielte Ausgabe von 333.333.334 neuen Stammaktien zu einem Zeichnungspreis von 0,15 SEK, was einem Gesamtbetrag von 50 Millionen SEK (ca. 4,5 Millionen Euro) entspricht, Eigentümer von etwa 82 % der ausstehenden Aktien und Stimmrechte von Thunderful.

Die Transaktion unterliegt der Zustimmung der Aktionäre von Thunderful auf einer außerordentlichen Hauptversammlung, die am oder um den 28. August 2025 stattfinden wird.

Die Transaktion wurde einstimmig vom Vorstand von Thunderful sowie von zwei der derzeit größten Aktionäre von Thunderful, Owe Bergsten und Brjann Sigurgeirsson, unterstützt, die zusammen 29,9 % des Kapitals und der Stimmrechte des Unternehmens halten.

Owe Bergsten und Brjann Sigurgeirsson haben sich unwiderruflich verpflichtet, auf der außerordentlichen Hauptversammlung für alle Vorschläge und Beschlüsse des Vorstands des Unternehmens im Zusammenhang mit der Transaktion zu stimmen.

Damit Atari die Transaktion abschließen kann, ohne gemäß den schwedischen Übernahmeregeln ein Pflichtangebot für die verbleibenden Aktien des Unternehmens abgeben zu müssen, hat der schwedische Wertpapierrat Atari eine Ausnahmegenehmigung erteilt.