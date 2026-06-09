Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories: Erscheint Anfang 2027 für PS5, Switch 2, Xbox und PC

Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories erscheint Anfang 2027.

Ein neues Kapitel der Alchemie-RPG-Reihe ist angekündigt: Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories erscheint Anfang 2027 für PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S und PC via Steam.

Das Projekt wird von Koei Tecmo entwickelt und entführt Spieler in eine geheimnisvolle Welt tief unterhalb von Aladiss, in der Vergangenheit und Erinnerungen eine zentrale Rolle spielen. Im Mittelpunkt steht dabei die Reise von Karia und die Frage, welche Geheimnisse in dieser verborgenen Welt warten.

Als klassisches Alchemie-Fantasy-RPG setzt der Titel auf Erkundung, Entdeckung und das Sammeln von Erinnerungen, die sowohl narrative als auch spielerische Bedeutung haben sollen.

Die gezeigten Inhalte stammen aus einer noch laufenden Produktionsversion und können sich bis zur finalen Veröffentlichung noch ändern.

Mit dem neuen Ableger erweitert Koei Tecmo die Atelier-Reihe um ein weiteres Kapitel, das stärker auf atmosphärische Erkundung und erzählerische Tiefe setzt.