Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories: Erscheint Anfang 2027 für PS5, Switch 2, Xbox und PC

Ein neues Kapitel der Alchemie-RPG-Reihe ist angekündigt: Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories erscheint Anfang 2027 für PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S und PC via Steam.
Das Projekt wird von Koei Tecmo entwickelt und entführt Spieler in eine geheimnisvolle Welt tief unterhalb von Aladiss, in der Vergangenheit und Erinnerungen eine zentrale Rolle spielen. Im Mittelpunkt steht dabei die Reise von Karia und die Frage, welche Geheimnisse in dieser verborgenen Welt warten.
Als klassisches Alchemie-Fantasy-RPG setzt der Titel auf Erkundung, Entdeckung und das Sammeln von Erinnerungen, die sowohl narrative als auch spielerische Bedeutung haben sollen.
Die gezeigten Inhalte stammen aus einer noch laufenden Produktionsversion und können sich bis zur finalen Veröffentlichung noch ändern.
Mit dem neuen Ableger erweitert Koei Tecmo die Atelier-Reihe um ein weiteres Kapitel, das stärker auf atmosphärische Erkundung und erzählerische Tiefe setzt.
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Werde ich mal auf meine Wunschliste setzen. Atelier Yumia habe ich aber immer noch nicht gekauft. 😀
Danke für die Info. 💚
Endlich wieder in Deutsch, nachdem der letzte Teil wieder kein Deutsch dabei hatte.
Das sah ziemlich gut aus und auch so, als wäre Karia Mal eine sinnvolle Kämpferin. Bin auch ein bisschen froh, dass es auch für andere Plattformen kommt – bei der Nintendo direct sah es für mich schon Recht unscharf aus und hatte deutliches Kantenflimmern. Freu mich drauf.
Keine Ahnung, was ich davon halten soll, mal abwarten wie es wird.
Anime da passe ich 😅
Gefüllt kommen da jedes Jahr 5 Spiele raus, würde gern alle spielen aber das ist zu teuer