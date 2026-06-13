Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories: Erster Trailer zeigt neues Alchemie-Abenteuer

Die beliebte Atelier-Reihe erhält einen weiteren Ableger. Mit Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories wurde offiziell ein neues Fantasy-Rollenspiel angekündigt, das Anfang 2027 erscheinen soll. Ein erster Trailer gewährt bereits einen Vorgeschmack auf die Welt, die Charaktere und die neuen Spielmechaniken.

Im Mittelpunkt des Abenteuers steht Karia, die sich auf eine Reise voller Erinnerungen, Entdeckungen und alchemistischer Geheimnisse begibt. Die Entwickler versprechen eine weitläufige Fantasy-Welt, in der Alchemie nicht nur für die Herstellung von Gegenständen genutzt wird, sondern sämtliche Bereiche des Spiels beeinflusst.

Besonders interessant ist die neue Ausrichtung des Alchemie-Systems. Hergestellte Gegenstände dienen nicht mehr ausschließlich dem Kampf, sondern spielen auch bei der Erkundung der Spielwelt und beim Aufbau der eigenen Basis eine zentrale Rolle. Dadurch soll die Alchemie deutlich stärker mit dem eigentlichen Abenteuer verknüpft werden.

Ein weiteres neues Feature ist die Möglichkeit, selbst hergestellte Gegenstände zu konsumieren. Karia kann bestimmte alchemistische Kreationen essen, wodurch sich nicht nur ihre Fähigkeiten verändern, sondern auch ihr äußeres Erscheinungsbild beeinflusst wird. Die Entwickler beschreiben diesen Kreislauf aus Herstellen, Nutzen und Konsumieren als einen der zentralen Bestandteile des neuen Spiels.

Zu den bislang bekannten Features gehören:

Umfangreiches Fantasy-Rollenspiel mit Fokus auf Erinnerungen und Entdeckungen

Weiterentwickeltes Alchemie-System

Herstellung von Gegenständen für Kampf, Erkundung und Basisbau

Veränderung von Aussehen und Fähigkeiten durch konsumierte Alchemie-Produkte

Aufbau und Entwicklung einer eigenen Basis

Neue Spielwelt mit zahlreichen Geheimnissen und Erkundungsmöglichkeiten

Mit dem neuen Ansatz möchte das Entwicklerteam die Alchemie stärker als je zuvor in das gesamte Spielerlebnis integrieren und damit eine neue Evolution der Atelier-Reihe schaffen.

Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories erscheint Anfang 2027 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und PC via Steam.