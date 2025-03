Atelier Yumia: 300.000 Verkäufe nach einer Woche

Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land kann nach einer Woche bereits 300.000 Verkäufe vorweisen.

Seit knapp einer Woche ist Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC erhältlich.

In dieser kurzen Zeit konnte das von Gust in Zusammenarbeit mit Koei Tecmo entwickelte Open-World-Rollenspiel bereits 300.000 Einheiten verkaufen, wie jetzt von offizieller Seite bekannt gegeben wurde.

Somit kann sich der neue Ableger den Titel als am schnellsten verkauftes Spiel der Reihe sichern, was möglicherweise auch auf den bisher größte Entwicklungsumfang zurückzuführen ist.

Das 2023 veröffentlichte Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key hatte für denselben Verkaufsmeilenstein noch etwa einen Monat gebraucht.