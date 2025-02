Atelier Yumia: Atemberaubende Welten im Intro-Film

Autor:, in / Atelier Yumia

Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land präsentiert sein Eröffnungsvideo.

Koei Tecmo und Gust haben das Eröffnungsvideo zu Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land veröffentlicht, das den Titelsong Labyrinth Synapse präsentiert.

In diesem Spiel begleiten die Spieler die junge Alchemistin Yumia Liessfeldt auf ihrer Reise durch den Kontinent Aladiss, um die Geheimnisse einer vergangenen Katastrophe zu lüften. Das Spiel erscheint am 21. März 2025 für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC.

Das Eröffnungsvideo bietet einen ersten Einblick in die atemberaubende Welt von Aladiss und stellt die Hauptcharaktere sowie die verschiedenen Regionen vor, die es zu erkunden gilt. Spieler können sich auf eine fesselnde Geschichte, vielfältige Landschaften und innovative Gameplay-Elemente freuen.