Atelier Yumia: Badeanzug Showcase mit sommerlichen Outfits

Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land hat kürzlich einen „Badeanzug Showcase“ veröffentlicht, der die Hauptcharaktere in speziellen Badeanzug-Kostümen präsentiert.

Dieses Update ermöglicht es Spielern, ihre Charaktere mit sommerlichen Outfits auszustatten, die dem Spiel eine frische, strandtaugliche Atmosphäre verleihen.​

Das „Swimsuit Set“ umfasst individuelle Badeanzug-Kostüme für sieben Charaktere:​

Yumia: „Waterside Alchemist“​

Flammi: „Flying Water Jug“​

Viktor: „Knight’s Long-Distance Swimwear“​

Isla: „Super Cute! Beach Memories“​

Rutger: „Ebony Outlaw“​

Nina: „Blooming Heart“​

Lenja: „Cute Kitty Swimsuit“​

Diese Kostüme sind nach dem Freischalten des Basisbaus und dem Platzieren eines Ankleidezimmers verfügbar, wobei die jeweiligen Charaktere der Gruppe beigetreten sein müssen. ​

Spieler können das „Swimsuit Set“ als Teil des „Atelier Yumia Season Pass“ erwerben oder die Kostüme einzeln kaufen. Es ist jedoch zu beachten, dass die Kostüme von Yumia und Flammi nur zusammen als Set erhältlich sind. ​

Für einen visuellen Eindruck der Badeanzug-Kostüme wurde ein offizieller Trailer veröffentlicht, der die Charaktere in ihren neuen Outfits zeigt.: