Atelier Yumia: Demo für Xbox Series X|S und Xbox One eingetroffen

Für Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land ist jetzt eine Xbox-Demo abrufbar.

Ab sofort könnt ihr euch die Demo zu Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land für Xbox Series X|S und Xbox One herunterladen.

Das japanische Rollenspiel wird am Freitag veröffentlicht. Mit der Demo könnt ihr vorab einen Blick ins Spiel werfen und den Prolog bis zum Start der Hauptquest „Pionierarbeit in der Region Ligneus“ spielen.

Da die Speicherdaten aus der Demo übernommen werden, könnt ihr nach dem Kauf der Vollversion dort weiterspielen, wo ihr in der Demo aufgehört hat.

Im Microsoft Store wurde der Spielname eingedeutscht, die Demo für die Xbox-Konsolen sind hier zu finden: