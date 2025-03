Atelier Yumia: Demo nächste Woche spielbar

KOEI TECMO veröffentlicht nächste Woche eine öffentliche Demo für Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land.

KOEI TECMO und Entwickler Gust freuen sich, heute bekannt zu geben, dass eine öffentliche Demo für ihr kommendes JRPG Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land, ab dem 17. März 2025 verfügbar sein wird.

Darüber hinaus wurde eine besondere Zusammenarbeit mit Tales of Graces f Remastered, einem RPG von Bandai Namco Entertainment, angekündigt.

Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land wird am 21. März 2025 für Nintendo Switch, PlayStation 4|5, Windows-PC via Steam und, zum ersten Mal in der Geschichte der Franchise, für Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich sein.

Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land hat sich mit Tales of Graces f Remastered von Bandai Namco Entertainment zusammengetan, um ein besonderes gemeinsames Kostüm zu veröffentlichen, das zu einem späteren Zeitpunkt als kostenloser DLC erhältlich sein wird.

Zur Feier des Tages hat der Künstler Benitama eine Illustration erstellt, die Yumia und Asbel, den Protagonisten von Tales of Graces f Remastered, in einem passenden gemeinsamen Kostüm zeigt.

Fans, die das Aladissianische Reich in Atelier Yumia The Alchemist of Memories & the Envisioned Land an der Seite der Alchemistin Yumia Liessfeldt erkunden möchten, können ihre Reise am 17. März mit der öffentlichen Demo beginnen.

Vom Beginn des Prologs bis zum Start der Hauptquest „Pionierarbeit in der Region Ligneus“ wird die Demo den Spielern Yumia und ihre Gefährten sowie die neuen Synthese- und Kampfsysteme vorstellen.

Außerdem können die Spieler das offene Feld der Ligneus-Region erkunden, Zutaten sammeln, ihre eigene Basis bauen und vieles mehr.

Die Speicherdaten aus der Demo können nach dem Kauf in das vollständige Spiel übernommen werden.

Zur Feier der Demo wurde ein Gameplay-Video veröffentlicht, das den Spielzyklus von Sammeln auf dem Feld, Kämpfen, Synthese und Bauen zeigt.