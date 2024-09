Atelier Yumia: Details aus der Welt und das erträumte Land

Autor:, in / Atelier Yumia

Beschreitet den verbotenen Pfad in einem neuen magischen Abenteuer mit Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land

KOEI TECMO Europe und Entwickler Gust freuen sich, den neuesten Teil der beliebten Atelier-Serie, Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land, vorzustellen und weitere Details bekanntzugeben.

Zur Feier dieser Ankündigung wurde ein actiongeladener Trailer veröffentlicht, der einen ersten Einblick in die Geschichte, Charaktere und das Gameplay des neuen magischen JRPG-Abenteuers bietet.

In einer Welt, in der Alchemie als Tabu gilt und als böse betrachtet wird, erzählt Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land die Geschichte von Yumia Liessfeldt und ihren Gefährten.

Gemeinsam wollen sie die Geheimnisse hinter dem Fall des einst blühenden Aladissischen Reiches aufdecken, das von der Alchemie geprägt war, und die Erinnerungen an eine verlorene Vergangenheit ist. Yumias Reise führt sie über einen zerstörten Kontinent, und trotz der Ungewissheiten, die mit der Konfrontation ihrer Vergangenheit einhergehen, muss sie ihren eigenen Weg finden, um die Rätsel der Katastrophe zu lösen, die Aladiss zerstörte.

Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land nimmt Spieler mit auf eine Entdeckungsreise rund um das Thema Erinnerung.

In der Rolle von Yumia Liessfeldt, einer jungen Alchemistin, die ihre Mutter bei einem Unfall in jungen Jahren verlor, begeben sich die Spieler auf die Suche nach der verbotenen Kunst der Alchemie und decken gleichzeitig die wahren Absichten von Yumias Mutter auf, die ihre Identität als Alchemistin verbarg. Auf ihrem Weg schließt sich Yumia dem Aladiss-Forschungsteam an, wo sie auf Viktor von Duerer und seine jüngere Schwester Isla trifft.

Ergänzt wird die Gruppe durch eine mysteriöse Frau, einen schüchternen Halbmensch und einen ehemaligen Abenteurer mit außergewöhnlichen Erlebnissen.

Gemeinsam durchqueren Yumia und ihre Gefährten den riesigen Kontinent, der einst das Aladissische Reich war und auf dem jede Zivilisation vergangen ist. Den Spielern steht während des Abenteuers eine breite Palette von Aktionen und Gegenständen zur Verfügung, um eine weitläufige offene Welt, bestehend aus verschiedenen Biomen, zu erkunden.

Dabei können Materialien gesammelt und Gegenstände synthetisiert werden, die sowohl während der Erkundung als auch im Kampf eingesetzt werden. Dank der neuen „Einfache Synthese“-Funktion lassen sich Gegenstände direkt unterwegs herstellen, ohne zur Basis zurückkehren zu müssen. Erstmals in der Serie bietet die „Bau“-Funktion zudem die Möglichkeit, eine eigene Basis zu errichten, einzurichten und zu dekorieren.

Für die visuelle Gestaltung von Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land konnte KOEI TECMO den talentierten Künstler Benitama gewinnen, der das Hauptkunstwerk und alle Charakterdesigns entworfen hat.

Benitama, der sich auf Illustrationen und Charakterdesigns für Fantasy-Spiele spezialisiert hat, integriert in seine Arbeiten Elemente aus Gemälden und Reliefs und schafft es dabei, eine Balance zwischen Tiefe und Niedlichkeit zu bewahren. Sein monochrombasierter Stil verleiht den Designs eine kühle Ausstrahlung, während er gleichzeitig den Charme der Atelier-Serie zur Geltung bringt.

Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land erscheint am 21. März 2025 für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Windows-PC über Steam und erstmals in der Geschichte der Reihe auch für Xbox Series X|S und Xbox One.