Atelier Yumia: Details über Kampf und Synthese

KOEI TECMO enthüllt neue Details über Kampf und Synthese in Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land

Heute haben KOEI TECMO Europe und Entwickler Gust neue Details zum Gameplay des kommenden JRPGs Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land veröffentlicht.

Außerdem gibt es neue Artworks des Künstlers Benitama und einen brandneuen Trailer, der einen Blick auf das kommende Abenteuer wirft. Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land erscheint am 21. März 2025 für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Windows-PC über Steam und erstmals in der Geschichte der Reihe auch für Xbox Series X|S und Xbox One.

Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land folgt den Abenteuern von Yumia Liessfeldt und ihren Gefährten.die Sie machen sich auf den Weg, um die Geheimnisse hinter dem Alchemie-Tabu und dem Kataklysmus zu lüften, in dem der Kontintent Aladiss zerstört wurde. Aber mysteriöse Charaktere, die von der Alchemie besessen sind, stellen sich Yumia in den Weg.

Um sich auf das bevorstehende Abenteuer vorzubereiten, werden die Spieler das bekannte Synthese-System in einer neuen Form wiederentdecken.

Mit der Manipulation von „Mana“ werden neue Gegenstände erschaffen, die im Kampf oder bei der Erkundung helfen. Um mächtigere Gegenstände zu erschaffen, wird die Kunst der „Resonanz-Synthese“ genutzt. Zutaten, die miteinander in Resonanz stehen, werden zum „Alchemiekern“ des Rezepts hinzufügen. Wie stark die Resonanz ist, hängt von der Qualität der ausgewählten Zutaten ab.

Auch das Kampfsystem wurde in Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land überarbeitet und bietet intensive Echtzeitkämpfe mit intuitivem Gameplay.

Die Fähigkeiten, die den aktiven Teammitgliedern zur Verfügung stehen, hängen von ihrer Entfernung zum Feind ab (Nah- oder Fernkampf). Im Vergleich zu den Vorgängern können die Spieler nun jederzeit während des Kampfes die Charaktere wechseln.

Wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, kann im Kampf eine mächtige „Aktion von Freund“-Kombo ausgelöst werden.

Wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, können Spieler die „Mana-Woge“ aktivieren, mit der exklusive Aktionen ausgeführt werden können. Darüber hinaus verfügt jeder Charakter über eine einzigartige Spezialaktion namens „Maximierte Mana-Woge“, mit der den Gegnern erheblichen Schaden zugefügt wird.

An der Seite von Yumia und ihren Freunden erkunden die Spieler die riesige offene Welt des Kontinents Aladiss undkönnen aufihrer Reise eigene Basen errichten.

Dank der neuen Funktion „Bauen“ können die Fans ihr Atelier aus einer riesigen Auswahl an Wänden, Böden, Dächern, Möbeln und mehr frei gestalten und dekorieren oder ein vordefiniertes Basismodell aus dem Katalog auswählen.

Durch die Erhöhung des „Komfort Levels“ schalten Spieler Boni frei, wie zum Beispiel die Möglichkeit, die Basis auszubauen und die Fähigkeiten von Yumia und ihren Begleitern zu verbessern.

Wenn die Spieler während der Erkundung nicht zu ihrer Basis zurückkehren möchten, können sie ein Lager errichten, wo sie sich ausruhen oder kochen können, was verschiedene Boni für den Kampf oder die Erkundungen bringt. Manchmal treten auch Charakterereignisse auf, die nur in den Lagern zu sehen sind und einen tieferen Einblick in die Geschichte von Yumia und ihre Gefährten geben.

Zusätzlich zur Standard-Edition können Spieler zwei spezielle physische Editionen vorbestellen: die PREMIUM BOX, die das Hauptspiel, ein Artbook, ein Stoffposter im B3-Format mit Originalillustration, eine CD mit zusätzlichen Tracks und das exklusive Early-Access-Kostüm „Alchemistin an ihrem freien Tag“ für Yumia enthält.

Die SPECIAL COLLECTION BOX enthält den gesamten Inhalt der PREMIUM BOX sowie ein Taschentuch im Stil des Aladiss-Forschungsteams, einen Wandteppich im Format A1 mit Originalillustration, ein Set aus 6 dekorativen Schlüsselanhängern, ein Set aus 6 speziellen durchsichtigen Aktenordnern, einen speziellen Aufkleberbogen, Yumias geliebtes Stofftier, eine offizielle Kurzgeschichte und ein begleitendes Übersetzungsheft.

Jeder, der bis zu zwei Wochen nach der Veröffentlichung das Spiel digital oder physisch kauft, erhält das Kostüm „Athlet der Erinnerungen“ für Yumia, das Kostüm „Schwebendes Objekt der Erinnerungen“ für Flammi und die einzigartige Ausrüstung „Trainingsgewicht am Handgelenk“.

