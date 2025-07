Atelier Yumia: Kollaboration mit TEKKEN-Serie

Autor:, in / Atelier Yumia

Dank der Kollaboration mit der TEKKEN-Serie lassen sich Gegner mit ganz viel Stil in Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land besiegen.

KOEI TECMO Europe und Entwickler Gust, in Zusammenarbeit mit Bandai Namco, haben bekannt gegeben, dass der „TEKKEN Serie“ Collaboration-DLC für Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land ab sofort kostenlos verfügbar ist.

Zudem hat ein neues Update dem Alchemie-JRPG weitere Inhalte hinzugefügt, wie beispielsweise neue Kostüme, Rezepte und Blaupausen.

Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land ist für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Windows-PC via Steam sowie erstmals in der Geschichte der Serie für Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich.

KOEI TECMO und Entwickler Gust bringen die Action der TEKKEN-Reihe, eines beliebten 3D-Kampffranchises von Bandai Namco Entertainment, in ihr JRPG Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land.

Fans können jetzt die Collaboration-Items kostenlos herunterladen, die besondere Quests, ein von Reina aus der TEKKEN-Serie inspiriertes Kostüm sowie ein Accessoire und zwei Finishing Moves für Yumia enthalten, mit denen sie ihre Gegner im TEKKEN-Stil besiegen kann.

Außerdem bringt das aktuelle Update das neue Kostüm-Set „Fantasy Academy“ für alle Charaktere sowie das Erweiterungspack „The Art of Aladiss“ mit neuen Rezepten und Blaupausen ins Spiel. Diese Packs können auch separat erworben werden, während Spieler mit dem Season Pass ohne zusätzliche Kosten darauf zugreifen können.