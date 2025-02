Atelier Yumia: Neue Details zu Regionen und Monstern

Entdeckt mehr über die Regionen von Aladiss im brandneuen Trailer zu Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land.

Heute enthüllten KOEI TECMO America und Entwickler Gust die ersten Details zu den erforschbaren Regionen und den Monstern, die sie in ihrem kommenden JRPG Atelier Yumia The Alchemist of Memories & the Envisioned Land heimsuchen.

Bevor sie sich auf eine Reise durch den Kontinent Aladiss begeben, um an der Seite von Yumia seine Geheimnisse zu lüften, können Fans in einem brandneuen Trailer in die wunderbare Welt eintauchen, die sie erwartet.

Die Spieler können auch mehr über die wichtigsten Mitglieder des Aladiss-Forschungsteams erfahren, und zwar mit dem neuesten Artwork des beliebten Künstlers Benitama.

In Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land folgen die Spieler der Alchemistin Yumia Liessfeldt, die sich dem Aladiss-Forschungsteam anschließt, in der Hoffnung, die Geheimnisse hinter dem Kataklysmus zu entschlüsseln, der den einst großen Kontinent Aladiss zerstört hat.

Das Aladiss-Forschungsteam, das vom Orden von Eustella geleitet wird und von Erhard angeführt wird, ist eine Organisation, die sich auf die Erforschung des gefallenen Landes Aladiss konzentriert und aus Forschern, Abenteurern und Söldnern besteht.

Yumia und ihre Freunde haben die Aufgabe, die drei Regionen des Kontinents zu bereisen, um die Geheimnisse zu lüften, die in den Ruinen des gefallenen Aladissianischen Reiches verborgen sind.

Yumias Reise beginnt in der Region Ligneus, wo das Forschungsteam seinen ersten Stützpunkt errichtet hat, weit entfernt von der aladissianischen Hauptstadt. Sie reist durch die Ebenen und Wälder, die die Landschaft ausmachen, und entdeckt Forschungseinrichtungen, die von den Alchemisten der damaligen Zeit verlassen wurden.

Zu den Sehenswürdigkeiten der Region gehören der Botanische Garten Arbor und das 8. Laboratorium, bevor sie ihre Reise fortsetzen.

Spieler mit einer Vorliebe für Pilze aller Art werden sich freuen, die Region Sivash zu erkunden, die für ihre pilzähnliche Flora bekannt ist, wo Yumia auf das halbmenschliche Volk der Welleks trifft.

Bei der Erkundung der Region trifft das Team auf das Volk der Neru, einen Stamm von Monstern, die der menschlichen Sprache mächtig sind und leicht an ihrer schlanken Silhouette und den pilzähnlichen Schirmen zu erkennen sind.

Bevor es in die nächste Region geht, können die Spieler die Preces-Kathedrale, ein Gotteshaus im Zentrum der Welleks-Siedlung, besichtigen oder die beeindruckenden Ruinen einer Schule, der Hermea-Akademie, erkunden.

Die dritte Region ist die Industrieregion Auruma, die mit den Ruinen einer einst blühenden Stadt gefüllt ist. Unter den noch erhaltenen Ruinen entdecken die Spieler eine baumartige Metallstruktur sowie das Handelsviertel mit einem Bahnhof.

Yumia wird auch den Mana-Transpositionsofen besuchen, der einst das Nervenzentrum für die Erforschung des Manas in ganz Aladiss war. Während ihres Aufenthalts in der Region wird das Team auf den Stamm der Geni treffen, der sich dadurch auszeichnet, dass er Federn und Schnäbel wie Vögel besitzt.

Jeder, der bis zu zwei Wochen nach der Veröffentlichung eine physische oder digitale Edition kauft, erhält das „Athlet der Erinnerungen“-Kostüm für Yumia, das „Schwebendes Objekt der Erinnerungen“-Kostüm für Flammi und die einzigartige „Trainings-Handgelenk-Gewicht“-Ausrüstung.

Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land wird am 21. März 2025 für Nintendo Switch, PlayStation 4|5, Windows PC via Steam und, zum ersten Mal in der Geschichte der Serie, für Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich sein.