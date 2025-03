Atelier Yumia: Spotlight-Video mit Isla

Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land präsentiert mit Isla ein neues Spotlight-Video.

Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land wird am 21. März 2025 für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Windows PC via Steam und zum ersten Mal in der Geschichte des Franchise für Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich sein.

Hier gibt es Isla im Spotlight-Video zu sehen: