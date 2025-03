Atelier Yumia: Spotlight-Video mit Viktor

In Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land steht im neuen Viktor Spotlight der Charakter Viktor im Fokus.

Weitere Details zu seiner Rolle und seinen Fähigkeiten wurden im folgenden Video vorgestellt:

Das Spiel erscheint am 21. März 2025 für Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox Series X/S und PC.