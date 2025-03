Atelier Yumia: TEKKEN 8-Kollaboration zum heutigen Launch

Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land ist ab sofort erhältlich und bringt zum Launch eine Kollaboration mit TEKKEN 8.

In einer Welt, in der Alchemie tabuisiert und als böse angesehen wird, folgt Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land folgt den Abenteuern der Alchemistin Yumia Liessfeldt und ihren Gefährten, die versuchen, die Wahrheit hinter dem Fall des Aladissian Empire, das einst durch die Alchemie florierte, und die Erinnerungen an eine verlorene Geschichte aufzudecken.

Yumias Suche führt sie über einen zerstörten Kontinent, und trotz der Ungewissheit, die die Konfrontation mit ihrer Vergangenheit mit sich bringt, muss sie sich ihren eigenen Weg bahnen, wenn sie hofft, die Geheimnisse hinter dem Kataklysmus, der Aladiss zerstört hat, zu entschlüsseln.

Gemeinsam reisen Yumia und ihre Gefährten über den riesigen Kontinent, der einst das Aladissianische Reich war, in dem die gesamte Zivilisation untergegangen ist.

Den Spielern steht während ihres Abenteuers eine breite Palette von Aktionen und Gegenständen zur Verfügung, die es ihnen ermöglichen, auf ihrem Weg durch die unbekannten Länder eine riesige offene Welt mit verschiedenen Biomen zu entdecken.

Während der Erkundung können die Spieler Materialien und Synthese-Gegenstände sammeln, mit denen sie neue Gegenstände herstellen können, die sie in ihrem Abenteuer sowohl bei der Erkundung als auch im Kampf einsetzen können.

Dank der Funktion „Einfache Synthese“ können Fans nicht nur Gegenstände herstellen, ohne zu ihrer Basis zurückkehren zu müssen, sondern sie können auch zum ersten Mal in der Serie mit der Funktion „Bauen“ ihre eigene Basis bauen, einrichten und dekorieren.

Zur Feier der Veröffentlichung von Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land bringen KOEI TECMO und Entwickler Gust die Action von TEKKEN 8 von Bandai Namco Entertainment in das Alchemie-JRPG mit speziellen gemeinsamen Inhalten wie Kostümen, Spezialfähigkeiten und Accessoires, die zu einem späteren Zeitpunkt als kostenloser DLC erhältlich sein werden.

Um die neue Zusammenarbeit hervorzuheben, hat der Künstler Benitama von Atelier Yumia eine Illustration mit Yumia und der mysteriösen Kämpferin Reina aus TEKKEN 8 angefertigt, die an die Zusammenarbeit erinnert.

Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land ist jetzt als Standard- und Digital Deluxe-Edition erhältlich.

Spieler können außerdem die PREMIUM BOX exklusiv über den NIS America Store erwerben. Diese enthält das Grundspiel, Yumias kostbares Stofftier, ein Artbook, ein Set von 6 dekorativen Schlüsselanhängern, eine CD mit zusätzlichen Tracks sowie eine offizielle Kurzgeschichte und ein begleitendes Übersetzungsheft.