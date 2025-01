Atelier Yumia: Tiefer Einblick ins Spielsystem

Erforscht und entdeckt Relikte aus dem Aladissianischen Reich in Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land

Heute enthüllten KOEI TECMO America und Entwickler Gust neue Details zu den Charakteren und der Erkundung ihres kommenden JRPGs Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land.

Im neuesten Teil der Atelier-Franchise können die Spieler den Kontinent Aladiss frei erkunden, indem sie Ruinen entdecken, verborgene Schätze freilegen und auf brandneue Charaktere treffen.

Ein kürzlich enthüllter Übersichtstrailer gibt den Fans einen tieferen Einblick in das Spielsystem, während ein brandneues Key Visual von Benitama ebenfalls veröffentlicht wurde, um das kommende Spiel zu feiern.

Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land wird am 21. März 2025 für Nintendo Switch, PlayStation 4|5, Windows PC via Steam und, zum ersten Mal in der Geschichte der Franchise, für Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich sein.

Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land folgt den Abenteuern von Yumia Liessfeldt und ihren Gefährten, die sich auf eine Reise begeben, um die Geheimnisse hinter der Katastrophe zu lüften, die den einst großen Kontinent Aladiss zerstörte und dazu führte, dass die Alchemie tabuisiert wurde.

Bei ihrer Suche wird Yumia von Flammi unterstützt, einer fliegenden, selbstbewussten Reisebegleiterin, die einst ihrer Mutter gehörte.

Yumia wird auf ihren Reisen auch vielen verschiedenen Charakteren begegnen, darunter Licht, ein hochqualifizierter Informant; Wilma, eine Anthropologin mit einer Leidenschaft für die Kultur von Aladiss; Erhard, der Leiter des Forschungsteams; und die Alber, ein kleiner und freundlicher Stamm, der in verschiedenen Teilen der Welt lebt.

Während Yumias Abenteuern erforschen die Spieler Dungeons und Ruinen auf der Suche nach versteckten Schätzen, darunter „Erinnerungsphiolen“ – Überbleibsel aus der Vergangenheit, die es ihnen ermöglichen, bestimmte Informationen auf dem Spielfeld zu konsultieren, z. B. den Standort von Reliktschätzen in ihrer Umgebung.

„Erinnerungsphiolen“ können auch abgebaut werden, um seltene Materialien zu erhalten, die für die Synthese nützlich sind.

Mit den auf ihrer Reise gefundenen Schatzkammerschlüsseln können die Spieler auf wertvolle Schätze zugreifen. In Schatztruhen können sie „Eigenschaftskristalle“ finden, die auf Gegenständen oder Ausrüstungen verwendet werden können, um die Leistung zu verbessern.

Auf ihrem Weg nach Aladiss werden Fans auch „Mana-Geysire“ finden, die „Partikel“ freisetzen, die zum Freischalten neuer Syntheserezepte benötigt werden.

In Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land ist die Erkundung jedoch nicht ohne Gefahren, denn die Spieler müssen sich manchmal in „manabound areas“ begeben, in denen sehr dichtes Mana stagniert.

Beim Betreten dieser Gebiete wird den Spielern allmählich die Energie entzogen, was das Laufen unmöglich macht und auch die Fähigkeiten im Kampf verringert. Die Spieler können ihre Gesundheit wiederherstellen, indem sie Alstahlia-Blumen finden, während das Entdecken und Wiederherstellen von Landmarken das Gebiet säubert und die Erkundung erleichtert.

Im Verlauf der Geschichte erhalten die Spieler exklusive Quests von ihren Reisegefährten, können aber auch Belohnungen erhalten, indem sie normale Quests abschließen. Durch die Entdeckung und Freischaltung von Landmarken und Gebetsschreinen während der Erkundung werden sie mit Ortsquests belohnt.

Zusätzlich zur Standard-Edition können die Spieler eine spezielle physische Edition exklusiv über den NIS America Store vorbestellen.

Die PREMIUM BOX enthält das Grundspiel, Yumias wertvolles Stofftier, ein Artbook, ein Set von sechs dekorativen Schlüsselanhängern, eine CD mit zusätzlichen Tracks sowie eine offizielle Kurzgeschichte und ein begleitendes Übersetzungsheft.

Jeder, der bis zu zwei Wochen nach der Veröffentlichung eine physische oder digitale Edition erwirbt, erhält das „Athleten der Erinnerungen“-Kostüm für Yumia, das „Schwebendes Objekt der Erinnerungen“-Kostüm für Flammi und die einzigartige „Trainings-Handgelenkgewicht“-Ausrüstung.