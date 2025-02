Atelier Yumia: Yumia Spotlight veröffentlicht

Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land veröffentlicht ein neues Video und stellt euch Yumia im Spotlight vor.

Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land ist der neueste Titel der beliebten Atelier-Reihe von Gust und Koei Tecmo. Das Spiel erscheint am 21. März 2025 für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Windows PC via Steam und erstmals in der Geschichte der Franchise auch für Xbox Series X|S und Xbox One.

Der kürzlich veröffentlichte Yumia Spotlight-Trailer bietet einen tieferen Einblick in Yumia’s Charakter, ihre Fähigkeiten und ihre Rolle innerhalb des Teams. Spieler erhalten so einen umfassenden Überblick über die Protagonistin und ihre Motivation, die Geheimnisse von Aladiss zu entschlüsseln.