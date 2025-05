Atlantis Studio: Neues Unreal Engine 5 Studio gegründet

Autor:, in / Atlantis Studio

Neues Entwicklerstudio – Atlantis Studio – im Süden Frankreichs will mit Unreal Engine 5 durchstarten!

Mit Atlantis Studio betritt ein vielversprechendes neues Entwicklerstudio die Bühne der internationalen Spielebranche. Gegründet von den Branchenveteranen Ru Weerasuriya (Ready at Dawn) und Nico Augusto, entsteht das Studio im malerischen Süden Frankreichs – mit dem Ziel, kreative und technologisch ambitionierte Spieleerlebnisse zu erschaffen.

Das Team besteht aus erfahrenen Talenten, die bereits bei namhaften Studios wie Ubisoft oder Midgar Studio mitgewirkt haben. Diese geballte Expertise legt den Grundstein für den hohen Qualitätsanspruch des jungen Studios.

Bereits in Arbeit befindet sich ein erstes, noch unangekündigtes Spiel, das auf der Unreal Engine 5 basiert und visuell wie spielerisch neue Maßstäbe setzen soll.

Die Gründer betonen vor allem ihre gemeinsame Leidenschaft für das Medium Spiel und wollen mit Atlantis Studio einen Ort schaffen, an dem Kreativität und Teamgeist im Mittelpunkt stehen.

Die Studiogründung versteht sich nicht nur als wirtschaftlicher Schritt, sondern als kreative Vision: „Unsere Idee ist es, eine kollaborative Umgebung zu schaffen, in der talentierte Entwickler gemeinsam an Herzensprojekten arbeiten“, so Ru Weerasuriya.

Gleichzeitig startet Atlantis Studio mit einem klaren Aufruf an Fachkräfte aus der Branche: Derzeit werden mehrere Positionen ausgeschrieben. Wer Interesse hat, Teil dieses ambitionierten Projekts zu werden, findet weitere Informationen auf der offiziellen Website des Studios: atlantisstudio.fr.