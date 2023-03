Atlas Fallen: Fantasy-Rollenspiel erscheint im Mai

Focus Entertainment und sein in Frankfurt am Main ansässige Studio Deck13 Interactive kündigen voller Freude an, dass Atlas Fallen, ein episches Fantasy-RPG, in welchem Spielende legendäre Kreaturen in actionreichen Kämpfen bezwingen, am 16. Mai erscheint.

Atlas Fallen entführt Spielende in eine halboffene, sandbedeckte Welt voller alter Geheimnisse und Bedrohungen, in der sie auf zwei mysteriöse Kämpfer treffen, die mit sanddurchtränkten Waffen gegen legendäre Kreaturen kämpfen.

Interessierte Spieler können sich mit einem Set brandneuer, wundervoll anmutender Screenshots, welche die adrenalingeladene Action und die atemberaubenden Landschaften zeigen, einen weiteren Eindruck von Atlas Fallen vermitteln. Ein in Kürze erscheinender, spektakulärer Gameplay-Trailer wird schon bald weitere spektakuläre Eindrücke bieten.

Über Atlas Fallen

Allein oder mit einem Mitstreiter – Spielende begeben sich in Atlas Fallen auf eine epische Heldenreise durch eine Vielzahl von atemberaubenden Umgebungen, in denen sie rasch über die Wüstensände gleiten und die von Sand bedeckte Welt erkunden. Sie entdecken uralte Ruinen und decken die Mysterien einer gefallenen Gesellschaft auf. Mitunter bekämpfen sie einen korrumpierten Gott und außergewöhnliche Kreaturen mit einer Waffe, die durch göttliche Mächte ihre Form verändern kann. Dabei schalten sie mächtige Skills und Fähigkeiten frei, um ein einzigartiges Move-Set zu erschaffen und sich als der Befreier der Menschen von Atlas zu erheben.

Erhebe dich aus dem Staub. Entfessle den Sturm.

Bändige den Sand und erkunde eine einzigartige Fantasy-Welt voller Geheimnisse, Schauplätze, versunkener Relikte und Gefahren

Jage deine Feinde in actionreichen Kämpfen, nutze dabei legendäre Kräfte und vergessen geglaubte magische Fähigkeiten – allein oder gemeinsam mit einem Freund

Entfessle deine Macht, um tödliche Waffen zu erschaffen, die ihre Gestalt wandeln können

Erhebe dich als ultimativer Champion mit einzigartigen Fähigkeiten und Fertigkeiten

Atlas Fallen ist ab 16. Mai 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.