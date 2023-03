Atlas Fallen: Gameplay-Szenen aus dem Fantasy-Rollenspiel

Autor:, in / Atlas Fallen

Schaut euch in einem neuen Video Gameplay-Szenen aus dem Fantasy-Rollenspiel Atlas Fallen an.

Am 16. Mai 2023 erscheint mit Atlas Fallen ein Fantasy-Rollenspiel auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC, welches euch in eine halboffene von sandbedeckter Welt entführt. Begebt euch alleine oder mit Freunden auf eine epische Heldenreise, die euch in einer faszinierenden und mythischen Welt bevor steht.

Gleitet über die von Sand bedeckte Welt und erkundet dabei alte Ruinen, um das Geheimnis einer gefallenen Gesellschaft aufzudecken. Um in dieser Welt standzuhalten, nutzt ihr eine Waffe, die durch göttliche Mächte ihre Form verändern kann, und die es während eurer Reise zu verbessern gilt. Schaltet mächtige Skills und Fähigkeiten frei, die es euch ermöglichen, ein einzigartiges Move-Set zu erschaffen.

Im Microsoft Store könnt ihr Atlas Fallen zum Preis von 59,99 Euro vorbestellen.

