Atlas Fallen: Großes Update jetzt kostenlos verfügbar

Atlas Fallen: Reign of Sand – Das große, kostenlose Update ist jetzt verfügbar!

Macht euch bereit Atlas Fallen neu zu entdecken mit Reign of Sand, einem umfangreichen, kostenlosen Update, das dein Erlebnis in diesem actiongeladenen RPG, in dem ihr die Macht des Sandes kontrolliert, noch weiter verbessert.

Vollgepackt mit neuen Features ist Reign of Sand die ultimative Version von Atlas Fallen und verspricht, euer Solo- oder Co-op-Abenteuer mit einer Fülle von Verbesserungen aufzuwerten, die sowohl für rückkehrende Spieler als auch für Neueinsteiger perfekt sind.

Zu diesem Anlass freuen sich Focus Entertainment und Deck13 den Launch-Trailer zu Atlas Fallen: Reign of Sand zu präsentieren und euch zu zeigen, was euch erwartet: