Atlas Fallen: Reign of Sand Essence Stones Trailer veröffentlicht

Schaut euch hier den neuen Atlas Fallen Reign of Sand – Essence Stones Trailer an.

Mit Atlas Fallen Reign of Sand – Essence Stones wird euch ein neuer Trailer zum Spiel und dessen Update präsentiert. Reign of Sand ist der Name für die kostenlose Überarbeitung von Atlas Fallen. Diese führt auch 25 neue Essenzsteine ein, um euren Kampf zu verstärken.

Am 6. August entwickelt sich Atlas Fallen zu Atlas Fallen: Reign of Sand weiter. Diese überarbeitete und gänzlich kostenlose Version ersetzt das Hauptspiel und wird als Update auf allen Plattformen verfügbar sein.

