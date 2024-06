Atlas Fallen: Überarbeitete Version bald kostenlos

Autor:, in / Atlas Fallen

Atlas Fallen Reign of Sand: Die überarbeitete Version, voller Verbesserungen und brandneuer Inhalte, erscheint am 6. August kostenlos für alle Spieler!

Focus Entertainment und sein Studio Deck13 Interactive geben bekannt, dass das Action-RPG Atlas Fallen, mit seinen übermächtigen magischen Fähigkeiten, legendären Kreaturen und einer epischen, von Sand bedeckten Fantasy Welt, durch die bevorstehende Veröffentlichung von Reign of Sand noch besser werden wird.

Dieses kostenlose Update verspricht die Spielerfahrung im Singleplayer sowie im Koop durch eine Vielzahl an neuen Inhalten und Verbesserungen sowohl für Neulinge als auch wiederkehrende Spielerinnen und Spieler massiv auszubauen.

Erhaltet jetzt erstmals Einblick im neuesten “Major Update Announcement” Trailer und im dazugehörigen Beitrag, um zu erfahren, was zur Veröffentlichung von Atlas Fallen: Reign of Sand am 6. August, erhältlich auf allen Plattformen, auf dich zukommen wird:

Deck13s Versprechen, Atlas Fallen weiter zu verbessern, erreicht mit Reign of Sand einen Höhepunkt. Das umfassende Update beinhaltet eine Vielzahl von überarbeiteten Spielmechaniken und Kernfunktionen, ebenso wie Anpassungen in der Dynamik der Geschichte und von Systemen, die das Spielerlebnis angenehmer gestalten.

Die Inhalte dieses Updates sind die direkte Antwort auf das wertvolle Feedback der Spielerinnen und Spielern und deshalb auch kostenlos auf allen Plattformen verfügbar.

“Reign of Sand spiegelt unsere Versprechen wider, Atlas Fallen und zu einer noch fesselnderen und dynamischeren Spielerfahrung mit größerer Zugänglichkeit zu machen”, sagt Ahmed Boukhelifa, Deputy Chief Executive Officer – PULLUP ENTERTAINMENT STUDIOS. “Dieses kostenlose Update zeigt unser Vertrauen in das Spiel und bietet deshalb umfangreiche neue Inhalte, an denen sowohl alte als auch neue Spielerinnen und Spieler ihre Freude haben werden.“

Eine erweiterte Spielwelt, neue Gegner, überarbeitetes Balancing, neue Quests… Die Welt von Atlas Fallen wird durch dieses riesige, vollkommen kostenlose Update massiv ausgebaut.

Genießt neue englische Synchronstimmen wie Ben Starr (Final Fantasy XVI, Warframe), erlebt eine überarbeitete Kampagne und stellt euch, bewaffnet mit 25 neuen Essenzsteinen, weiteren beeindruckenden Kreaturen.

Verlängert euer Abenteuer mit dem lange erwarteten “Neues Spiel +”-Modus und stellt euch den Göttern im herausforderndsten Schwierigkeitsgrad “Nyaals Alptraum”. In dieser Version erwarten euch noch viele weitere Überraschungen und Verbesserungen.

“Unser Team ist dankbar für die Chance Atlas Fallen weiterzuentwickeln und Spielerinnen und Spielern eine erheblich überarbeitete Version zu bieten. Wir haben auf die Wünsche aus der Spielerschaft gehört und viele Verbesserungen vorgenommen, von denen wir hoffen, dass Spielerinnen und Spieler das Spiel noch mehr genießen können”, sagt Jan Klose, Creative Director von Atlas Fallen.

Am 6. August entwickelt sich Atlas Fallen zu Atlas Fallen: Reign of Sand weiter. Diese überarbeitete und gänzlich kostenlose Version ersetzt das Hauptspiel und wird als Update auf allen Plattformen verfügbar sein.

Dadurch können Spielerinnen und Spieler, egal ob neu dabei oder wiederkehrend, direkt alle Vorzüge genießen. Zwar wird es möglich sein, den Charakterfortschritt, beispielsweise für Items und Ausrüstung beizubehalten und mit in Reign of Sand zu nehmen, um die volle Bandbreite aller Verbesserungen zu erleben, wird aber dringend empfohlen, einen neuen Spieldurchlauf zu starten.

Markiert euch den 6. August im Kalender und bereitet euch vor, die Verbesserungen und neuen Inhalte von Reign of Sand selbst auf PC und Konsolen zu erleben.