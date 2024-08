Atlas Fallen: Was ist neu im Reign of Sand Upgrade?

Autor:, in / Atlas Fallen

Das große, kostenlose Update für Atlas Fallen: Reign of Sand ist da! Doch was steckt drin in diesem gratis Upgrade?

Macht euch bereit Atlas Fallen neu zu entdecken mit Reign of Sand, einem umfangreichen, kostenlosen Update, das dein Erlebnis in diesem actiongeladenen RPG, in dem ihr die Macht des Sandes kontrolliert, noch weiter verbessert.

Was ist neu in Reign of Sand? Hier sind die wichtigsten Neuerungen und Verbesserungen, die mit diesem kostenlosen Update verfügbar sind:

Neues Gebiet: Die Quelle – Erforscht geheimnisvolle Portale, die zur Quelle führen, einem verworrenen, göttlichen Reich voller neuer Herausforderungen, in denen ihr mächtige neue Phantom-Fähigkeiten freisetzen könnt.

– Erforscht geheimnisvolle Portale, die zur Quelle führen, einem verworrenen, göttlichen Reich voller neuer Herausforderungen, in denen ihr mächtige neue Phantom-Fähigkeiten freisetzen könnt. Neue Gegner – Begegnet furchterregenden neuen Phantomen wie dem massigen Transmutanten und dem flinken Morpher.

– Begegnet furchterregenden neuen Phantomen wie dem massigen Transmutanten und dem flinken Morpher. Neues Spiel + – Startet mit all eurem Fortschritt, allen Ausrüstungsgegenständen und allen Fähigkeiten neu und entdeckt neue Feinde, Mechaniken und Fortschrittssysteme.

– Startet mit all eurem Fortschritt, allen Ausrüstungsgegenständen und allen Fähigkeiten neu und entdeckt neue Feinde, Mechaniken und Fortschrittssysteme. Neuer Schwierigkeitsmodus „Nyaals Alptraum“ – Exklusiv für Neues Spiel + bietet es die ultimative Herausforderung.

– Exklusiv für Neues Spiel + bietet es die ultimative Herausforderung. Neue Essenzsteine – Passt euren Spielstil mit 25 neuen Perks und Fähigkeiten an.

– Passt euren Spielstil mit 25 neuen Perks und Fähigkeiten an. Neue Open World Aktivitäten – Nehmt an dynamischen Rissen des Verderbens teil und erlebt intensive Kämpfe und besondere Belohnungen.

– Nehmt an dynamischen Rissen des Verderbens teil und erlebt intensive Kämpfe und besondere Belohnungen. Überarbeitete Spieleinführung und Sprachausgabe – Genießt einen flüssigeren, fesselnden Spielstart mit neuen Sprechern, darunter Ben Starr (Final Fantasy XVI, Warframe) als männlicher spielbarer Charakter.

Dieses Update enthält auch neue Rüstungen, Anpassungsoptionen, verbesserte VFX, UI, Sounds und viele andere Korrekturen und Verbesserungen.

Obwohl ihr den Fortschritt eures alten Spielstandes übernehmen könnt, ist es für ein optimales Spielerlebnis sehr empfehlenswert, einen neuen Durchlauf zu starten, so die Entwickler. Wiederkehrende Spieler können das Update kostenlos auf PC und Konsolen herunterladen, während es für Neueinsteiger im Grundspiel enthalten ist.

Hier könnt ihr euch noch einmal den Launch-Trailer von Atlas Fallen: Reign of Sand anschauen: