ATLUS: Persona‑Macher kündigt JRPG‑Revolution an

Persona und Metaphor: ReFantazio stehen seit Jahren für ikonische JRPG‑Mechaniken. Letzteres setzte zwar neue Akzente, blieb aber klar von Persona inspiriert und zeigte, wie stark ATLUS an seiner bewährten Formel festhält.

Der langjährige Director Katsura Hashino macht nun in einem Interview mit Game Informer deutlich, dass ATLUS an einem Wendepunkt steht. Er betont, dass Metaphor: ReFantazio und Persona zwar weiterhin zentrale Säulen bleiben, das Studio jedoch aktiv daran arbeitet, das eigene JRPG‑Konzept weiterzuentwickeln.

Hashino beschreibt, dass die Zukunft weniger an einem festen Genre festhängen soll, sondern vielmehr darauf abzielt, das Grundgerüst eines modernen JRPG neu zu definieren. Dabei hebt er hervor, dass ATLUS s seine erzählerischen Stärken und charakteristischen Elemente beibehalten will, während gleichzeitig neue Wege gesucht werden, um das Format zu modernisieren.

Trotz Experimenten will ATLUS seine Identität aber nicht aufgeben. Hashino spricht offen darüber, dass der Entwickler verstärkt auf Zugänglichkeit achten möchte, um eine breitere Zielgruppe zu erreichen. Er erklärt, dass die aktuellen Veränderungen der Branche ein Umdenken erfordern und ATLUS deshalb an einem Format arbeitet, das leichter verständlich und für mehr Spielergruppen spielbar sein soll.

Persona bleibt dabei weiterhin ein wichtiger Bezugspunkt, doch Hashino macht klar, dass ATLUS nicht aus reiner Tradition an alten Strukturen festhalten will. Stattdessen soll ein aktualisiertes Framework entstehen, das sowohl die Wurzeln des Studios respektiert als auch neue Impulse setzt. Metaphor: ReFantazio wird in diesem Prozess als ein Schritt betrachtet, der zeigt, wohin sich das Studio künftig bewegen könnte.

ATLUS steht damit vor einer Phase, in der vertraute JRPG‑Mechaniken und neue Designideen miteinander verschmelzen sollen. Hashino lässt offen, wie konkret diese Veränderungen aussehen werden, macht jedoch unmissverständlich klar, dass sich das Studio aktiv auf eine Weiterentwicklung vorbereitet, die das traditionelle JRPG‑Bild neu formen könnte.