Atomfall: Entwickler will Marke zur Reihe ausbauen

Schon gut zwei Wochen nach Veröffentlichung konnte das von Rebellion entwickelte postapokalyptisches Abenteuer Atomfall über zwei Millionen Spieler erreichen – auch dank Xbox Game Pass Unterstützung.

Auf Basis des großen Erfolgs wünscht man sich beim Entwicklerstudio nun den Ausbau der Marke zu einer Reihe. Allerdings hängt die Entwicklung weiterer Atomfall-Spiele von den verfügbaren Ressourcen ab, wie CEO Jason Kingsley im Interview mit GamesIndustry.biz erklärt:

„Ich denke, eines der Dinge, die Chris und ich tun wollen, ist, den Erfolg zu wiederholen. Wir wollen also mehr Sniper Elite, mehr Zombie Army und mehr Strange Brigade machen. Jetzt sieht es so aus, als ob wir mehr Atomfall machen wollen.“

„Wir haben unsere mittleren Schätzungen sogar weit übertroffen. Es ist schön, wenn das Marketing zu einem zurückkommt und sagt: ‚Ja, wir haben unseren Erfolg auf hohem Niveau unterschätzt‘.“

„Wir haben uns das mittlere Segment nicht bewusst ausgesucht, aber das ist es, was wir tun können, und was wir erfolgreich tun können, so Kingsley über die Ausrichtung seines Studios. Wir können es uns buchstäblich nicht leisten, 200 Millionen für die Entwicklung eines Spiels auszugeben. Wir haben einfach keine 200 Millionen.“