Atomfall: Entwicklervideos erleichtern den Einstieg

In genau einer Woche geht es mit Atomfall nach Nordengland, wo ihr euch inmitten einer Quarantänezone durchplündert, handelt, kämpft und die Folgen einer Nuklearkatastrophe miterlebt.

Zur Vorbereitung auf das Survival-Actionspiel hat Entwickler Rebellion einen Anfängerguide veröffentlicht, der euch den Start anhand der wichtigsten Tipps und Strategien erleichtern soll.

Ein weiteres Video geht auf die einzelnen „Spielstile und ihre Auswirkungen ein. Sie stellen den Schwierigkeitsgrad in Atomfall dar und beeinflussen das Gameplay.

Atomfall könnt ihr ab dem 27. März auf Xbox Series X|S sowie im Game Pass für Konsole und PC spielen.

Atomfall Beginner’s Guide:

Atomfall: Which Difficulty is for You?: