Atomfall: Erscheint im März 2025 auch als Deluxe Edition

Der unabhängige Videospielentwickler und -publisher Rebellion gab mit dem 27. März 2025 des Release-Termin für Atomfall bekannt und nannte Details zu den verfügbaren Editionen.

Das Spiel erscheint am ersten Tag im Game Pass und wird für Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC und PC über Steam und Epic Games Store erhältlich sein. Atomfall wird auch für PlayStation 5 und PlayStation 4 am 27. März 2025 erscheinen.

Ein neuer Trailer zu Atomfall zeigt die Folk-Horror-Einflüsse des Spiels zu einem eigens für diesen Trailer komponierten Folk-Song, der eine unheimliche Stimmung erzeugt.

Der Trailer bietet außerdem einen faszinierenden Einblick in den Schauplatz des Spiels, die Casterfell Woods, und lässt den Spieler auf einen brennenden Scheiterhaufen, einen beunruhigenden Mann aus Weidengeflecht, zahlreiche gefallene Leichen und eine klingelnde Telefonzelle treffen, die beantwortet werden muss…

Die Standard Edition von Atomfall wird sowohl digital als auch in einer physischen Box erhältlich sein, die von Fireshine Games veröffentlicht wird. Spieler, die diese Edition vorbestellen, erhalten das Basic Supply Bundle DLC, das zusätzliche Gegenstände und Vorräte bietet, die es bei der Erkundung zu entdecken gilt, darunter eine exklusive Nahkampfwaffenvariante, zusätzliche Beuteverstecke und ein Gegenstandsrezept.

Die Deluxe Edition von Atomfall wird digital erhältlich sein. Zusätzlich zum Basic Supply Bundle DLC bietet diese Deluxe Edition den Spielern ein Enhanced Supply Bundle, das eine exklusive Pistolenvariante, einen Metalldetektor-Skin und Charakter-Upgrades enthält.

Darüber hinaus erhalten die Spieler 3 Tage Vorabzugang zu Atomfall und der geplanten Story-Erweiterung, sobald diese veröffentlicht wird. Ebenfalls exklusiv im Rebellion Store erhältlich ist die Quarantäne-Edition, die alle Belohnungen der Deluxe-Edition sowie eine Vielzahl zusätzlicher Inhalte enthält.