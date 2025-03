Atomfall: Könnt ihr die Quarantänezone überleben?

Rebellion, das unabhängige Videospielstudio, das hinter den Erfolgsserien Sniper Elite und Zombie Army steht, hat Atomfall veröffentlicht.

Das Spiel kann ab sofort über Game Pass gespielt sowie für Xbox Series X/S, Xbox One, Windows PC und PC über Steam und Epic Games Store, PlayStation 5 und PlayStation 4 erworben werden. Atomfall ist auch auf Steam Deck zertifiziert.

Den Atomfall Accolades-Trailer gibt es hier:

Das in Großbritannien angesiedelte postapokalyptische Survival-Actionspiel Atomfall ist von dem realen Atomunfall in Windscale in den 1950er Jahren inspiriert. Die Spieler begeben sich auf ein fiktives Abenteuer und treffen auf eine Reihe von seltsamen und wunderbaren Charakteren, während sie versuchen, das Geheimnis der Geschehnisse in der Atomanlage zu lüften und der Quarantänezone zu entkommen.

Spiel-Features:

Ein Singleplayer-Survival-Action-Spiel, das Einflüsse aus Science-Fiction, Folk-Horror und Kaltem Krieg nutzt, um eine Welt zu erschaffen, die unheimlich vertraut und doch völlig fremd ist.

Entdeckt Hinweise durch Nachforschungen, Erkundungen, Gespräche und Kämpfe, während ihr versucht, ein Rätsel zu lösen, das von klassischer britischer Science-Fiction wie The Day of the Triffids, der frühen Doctor Who-Reihe und The Quatermass Experiment inspiriert ist.

Verzweifelte Kämpfe, bei denen es um viel Geld geht, mischen erfahrene Scharfschützen mit brutalen Nahkämpfern.

Stellt Gegenstände und Waffen her, die euch das Leben retten können, plündert zerstörte Häuser nach Vorräten und entdeckt mit eurem treuen Metalldetektor sogar verborgene Schätze.

Definiert euren Charakter durch Interaktionen mit NPCs, leichte RPG-Elemente und Skill Trees

Die Standard-Edition von Atomfall ist sowohl digital als auch physisch für Konsolen erhältlich, die von Fireshine Games veröffentlicht wird.

Die Deluxe-Edition von Atomfall ist digital erhältlich. Mit der Deluxe-Edition erhalten die Spieler den DLC „Basic Supply Bundle“ mit zusätzlichen Gegenständen und Vorräten, die es bei der Erkundung zu entdecken gibt, darunter eine exklusive Nahkampfwaffenvariante, zusätzliche Beuteverstecke und ein Gegenstandsrezept.

Außerdem erhalten die Spieler ein erweitertes Vorratspaket, das eine exklusive Pistolenvariante, einen Metalldetektor-Skin und Charakter-Upgrades enthält. Darüber hinaus erhalten die Spieler Zugang zum Story Expansion Pack: Wicked Isle DLC, sobald es veröffentlicht wird. Spieler, die die Standard-Edition kaufen, können das Deluxe Upgrade erwerben, um in den Genuss derselben zusätzlichen Inhalte zu kommen.

Gameplay gibt es hier zu sehen: