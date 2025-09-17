Atomfall: Könnt ihr The Red Strain stoppen?

Rebellion, einer der weltweit erfolgreichsten unabhängigen Entwickler und Publisher von Videospielen, veröffentlicht heute The Red Strain, eine neue Story-Erweiterung für das erfolgreiche Survival-Action-Spiel Atomfall.

Die neueste Erweiterung fügt dem Spiel einen neuen Schauplatz namens „Test Site Moriah“, neue Charaktere sowie zusätzliche Handlungsstränge, Waffen, Fähigkeiten, Gegenstände und neue Enden für die Hauptstory von Atomfall hinzu.

The Red Strain

Eingebettet in die Hügel, fernab von den neugierigen Blicken der Einheimischen, liegt die Test Site Moriah. Diese geheime Forschungsstätte wurde von B.A.R.D. auf dem Gelände einer alten Raketen-Testanlage errichtet und ist seit ihrer Eröffnung von Geheimnissen umgeben. Doch mit dem Inkrafttreten der Quarantäne hat sich etwas verändert. Nun ist die Anlage in noch finsterere Hände gefallen, und ein tödlicher Virus sickert aus dem geheimen Netzwerk unterirdischer Labore und Bunker nach außen. Aber es wurde ein Weg zurück in die Anlage gefunden, und damit die Chance, endlich einige Antworten zu erhalten.

Erforsche die Test Site Moriah, um die Geheimnisse der Forschungseinrichtung aufzudecken, die seit Jahren versteckt ist.

Finde neue Gegenstände und verbessere einzigartige Fähigkeiten, die du in der gesamten Quarantänezone einsetzen kannst.

Erweitere dein Arsenal mit neuen schallgedämpften Waffen und übernimm Roboterwaffen, wenn du zusätzliche Feuerkraft benötigst.

Kämpfe ums Überleben gegen furchterregende neue Feinde, von denen einige durch den Red Strain noch mächtiger geworden und andere das Ergebnis verdrehter Experimente sind.

Atomfalls The Red Strain ist ab sofort für Xbox Series X/S, Xbox One, Windows-PC und PC über Steam, Epic Games Store, PlayStation 5 und PlayStation 4 erhältlich. Die Erweiterung kostet 19,99 €.