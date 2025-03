Atomfall: Kommentierter Gameplay-Trailer lässt tief blicken

Autor:, in / Atomfall

Rebellion hat einen neuen, kommentierten Gameplay-Trailer für Atomfall veröffentlicht, der tiefergehende Einblicke in die Spielmechaniken bietet.

In Atomfall übernehmen die Spieler die Rolle eines Überlebenden in einer post-apokalyptischen Welt, in der das Sammeln von Ressourcen und das Untersuchen von Hinweisen zentrale Elemente des Gameplays darstellen. Während des Erkundens können Notizen gefunden werden, die weitere Hinweise für die laufenden Ermittlungen liefern und dabei helfen, die Ursachen der aktuellen Weltlage zu entschlüsseln.

Der Trailer zeigt auch das Kampfsystem des Spiels. Nach einem anfänglichen Schleichangriff eskaliert die Situation zu einem intensiven Gefecht. Sobald die Munition ausgeht, muss der Protagonist auf Nahkampfwaffen zurückgreifen, um sich gegen weitere Feinde zu behaupten.

Atomfall wird am 27. März 2025 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 veröffentlicht und ist ab sofort vorbestellbar. Das Spiel wird zudem ab dem ersten Tag im Game Pass verfügbar sein.