Atomfall: Mehr als 1,5 Millionen Spieler in der ersten Woche

Der unabhängige Videospielentwickler und -publisher Rebellion hat bekannt gegeben, dass Atomfall am Wochenende die Marke von einer Million Spielern deutlich überschritten hat, nachdem es erst letzte Woche auf den Markt gekommen war. Insgesamt wurde Atomfall nun von über 1,5 Millionen Spielern gespielt.

Atomfall, ein brandneues Spiel, das in Nordengland spielt, ist die erfolgreichste Veröffentlichung in der 32-jährigen Firmengeschichte von Rebellion.

„Wir sind hocherfreut, dass so viele Spieler Spaß an Atomfall haben“, sagt Jason Kingsley CBE, CEO und Mitbegründer von Rebellion. „Dass wir in so kurzer Zeit die Marke von einer Million Spielern überschritten haben, spricht für die Kreativität und das Engagement des gesamten Teams hier bei Rebellion. Unsere Größe und Stabilität ermöglichen es uns, Risiken einzugehen und etwas so Außergewöhnliches wie Atomfall zu entwickeln. Glücklicherweise zahlt sich dieses Risiko aus.

„Wir sind ein britisches Unternehmen, und das Spiel spiegelt das auch wider. Es ist nicht nur in der üppigen, wunderschönen Landschaft angesiedelt, sondern Atomfall lässt sich auch von vielen klassischen britischen Büchern, Filmen und Fernsehserien inspirieren“, so Jason weiter.

„Wir hoffen, dass die Spieler weiterhin Spaß daran haben, die Welt von Atomfall zu erkunden und freuen uns auf zukünftige Inhalte für das Spiel.“