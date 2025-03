Atomfall: Neuer Pre-Launch Trailer enthüllt

Autor:, in / Atomfall

Wenige Tage vor der Veröffentlichung des mit Spannung erwarteten Atomfall hat Rebellion, das unabhängige Videospielstudio, das hinter den Erfolgstiteln Sniper Elite und Zombie Army steht, heute den neuen Pre-Launch-Trailer veröffentlicht, der die Frage aufwirft: „What Truth Lies Beneath?“

Der neue Trailer, der weiter unten zu sehen ist, bietet einen weiteren Einblick in die mysteriösen Rätsel und Umgebungen, die Spieler:innen in der Quarantänezone von Atomfall erwarten. Wer auch immer man ist, welchen Weg man auch wählt, im Zentrum der Geschichte von Atomfall stehen die Geschehnisse im Atomkraftwerk. Diesem Mysterium auf den Grund zu gehen ist die oberste Direktive.

Das in Großbritannien angesiedelte postapokalyptische Survival-Actionspiel Atomfall ist von dem realen Atomunfall in Windscale in den 1950er Jahren inspiriert. Spieler:innen begeben sich auf ein fiktives Abenteuer und treffen auf eine Reihe seltsamer und skurriler Charaktere, während sie versuchen, das Geheimnis zu lüften und der Quarantänezone zu entkommen.

Atomfall erscheint am 27. März 2025 und ist ab dem ersten Tag im Game Pass erhältlich.

Es kann jetzt auf Xbox Series X/S, Xbox One, Windows PC und PC über Steam und Epic Games Store, PlayStation 5 und PlayStation 4 vorbestellt werden. Atomfall ist zudem für das Steam Deck zertifiziert. Spieler:innen, die die Deluxe-Edition kaufen, erhalten schon 3 Tage früher Zugang.