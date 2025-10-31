Atomfall: Schnellreise-Funkion und neue Inhalte veröffentlicht

Neben der neuen Complete Edition bringt ein kostenloses Update für Atomfall Schnellreisen, verbesserte Kämpfe und mehr.

Der unabhängige Entwickler und Publisher Rebellion, veröffentlichte diese Woche die Atomfall Complete Edition, mit der Spieler alle Inhalte des Spiels, einschließlich der beiden Story-Erweiterungen und der Basic- und Enhanced-Supply-Bundles, in einem einzigen Kauf bekommen.

Zusätzlich wurde ein kostenloses Update für Atomfall für alle Spieler bereitgestellt, Es bringt ein Schnellreisennetzwerk für die schnelle Fortbewegung in der Quarantänezone, einige „Elite“-Waffen von einem bekannten Veteranen und eine Reihe von Verbesserungen für mehr Spielspaß in Atomfall.

Die Atomfall Complete Edition enthält das Hauptspiel sowie die Story-Erweiterungspakete „Wicked Isle“ und „The Red Strain“ und sowohl das Basic- als auch das Enhanced-Supply-Bundle.

Die zusätzlichen Inhalte erweitern die Spielwelt um umfangreiche neue Bereiche, darunter neue Handlungsstränge, Charaktere, Waffen, Gegenstände, Fähigkeiten und Gegner sowie neue Enden für die Hauptstory des Spiels.

Das kostenlose Titel-Update, das jetzt für alle Spieler verfügbar ist, enthält mehrere Verbesserungen des Gameplays, darunter Verfeinerungen des Kampferlebnisses, Verbesserungen der KI, den Phobias-Sicherheitsmodus, versteckte Inhalte aus Rebellions Sniper Elite-Reihe und die Möglichkeit zum Schnellreisen.

Die vielfach gewünschte Schnellreisefunktion wird durch das Entdecken von Luken des Rapid Travel Network in jedem der Sandbox-Außenbereiche des Spiels aktiviert. Sobald diese verfügbar sind, können sich Spieler schnell von einem Bereich zum anderen bewegen.

Im Phobias-Sicherheitsmodus können Spieler das Aussehen der verschiedenen Schwärme feindlicher Schädlinge im Spiel ändern. Da es sich um Atomfall handelt, werden die Kreaturen im ausgewählten Schwarm durch Cornish Pasties ersetzt.