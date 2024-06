Atomfall: Sniper Elite-Macher kündigen Survival-Actionspiel an

Rebellion, das unabhängige Videospielstudio, das hinter den Spielen Sniper Elite und Zombie Army steht, hat heute Atomfall vorgestellt – ein brandneues Survival-Actionspiel, das in der hügeligen britischen Landschaft spielt.

Atomfall wurde heute live auf dem Xbox Summer Showcase angekündigt, ist von den realen Ereignissen der Windscale-Katastrophe von 1957 in Nordengland inspiriert und setzt die Geschichte fünf Jahre nach dem Brand in einer fiktiven Quarantänezone fort.

Atomfall wird im Jahr 2025 erscheinen und vom ersten Tag an im Xbox Game Pass erhältlich sein. Es wird auch für Xbox Series X/S, Xbox One, Windows-PC und PC über Steam und Epic Games Store erhältlich sein. Atomfall wird auch für PlayStation 5 und PlayStation 4 erscheinen.

Jason Kingsley, CEO von Rebellion, kommentiert: „In Atomfall wollten wir die malerische britische Landschaft auf den Kopf stellen. Diese klassische Postkartenkulisse dient nun als unheimliche Kulisse für ein dunkles Geheimnis, das sich die Spieler selbst zusammenpuzzeln müssen. Atomfall ist eine neue Geschichte, die auf einer realen Katastrophe basiert und im Stil der spekulativen Fiktion erzählt wird, die für das Großbritannien der 1950er/60er Jahre typisch ist.“

„Die Spieler können sich also auf ein Großbritannien der Nachkriegszeit, Paranoia des Kalten Krieges und mysteriösen Volkshorrors gefasst machen, die mit Elementen klassischer britischer Science-Fiction wie Day of the Triffids, Doctor Who und The Quatermass Experiment vermischt sind. Da wir in Großbritannien aufgewachsen sind, hat dieser Stil der Fiktion viele in unserem Team beeinflusst und kommt Rebellions Stärken als britisches Spielestudio sehr entgegen. Wir können es kaum erwarten, dass die Spieler das Geheimnis von Atomfall lüften.“