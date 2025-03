Atomfall: Survival-Spiel gewährt Spielern ultimative Freiheit

Das kommende Survival-Spiel Atomfall legt größten Wert auf die Freiheit der Spieler zu tun und zu lassen, was sie wollen. Dazu gehört auch NPCs nach Belieben umzubringen, ohne im Gegenzug große Einbußen hinsichtlich der Story hinnehmen zu müssen.

Es sei während den Entwicklungsarbeiten gar nicht so einfach gewesen, eine derart ausgeprägte spielerische Freiheit gewährleisten zu können, so Atomfall Lead Programmer Richard May während dem Future Games Show Spring Showcase. Letztlich habe man aber eine gute Balance gefunden:

„Ich denke, wir haben eine gute Balance gefunden, die es erlaubt, diese Freiheit zu haben und trotzdem eine interessante Geschichte zu erleben, also hoffen wir, dass das den Leuten ein Gefühl von Freiheit gibt, das sie normalerweise nicht erleben würden.“

„Wir überlassen dich deinen eigenen Vorstellungen, du musst also nicht in eine bestimmte Richtung gehen“, so May. „Wir geben dir eine Reihe von Hinweisen, denen du vielleicht folgen willst, aber letztendlich liegt es an dir, was du tust, mit wem du in der Zone interagierst, mit wem du dich anfreundest und wen du letztendlich tötest. Du kannst jeden in der Zone töten, wenn du willst – ich sage nicht, dass du es tun solltest, aber du kannst, wenn du willst.“