Atomfall: Survival-Spiel war sofort profitabel

Am 27. März veröffentlichte Rebellion das Survival-Spiel Atomfall für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC. Nicht zuletzt dank Xbox Game Pass-Integration konnten über zwei Millionen Spieler erreicht werden – die bisher größte Veröffentlichung des Studios.

Nun erklärt Rebellion im Gespräch mit The Game Business, dass der Start im Xbox Game Pass auch dem finanziellen Erfolg Atomfalls keineswegs abträglich war. So sei der in Großbritannien angelegte Survival-Hit zum Start „sofort profitabel“ gewesen und habe seine Entwicklungskosten wieder eingespielt.

Offizielle Verkaufszahlen für Atomfall, das bisherige Einspielergebnis oder Details zu Geschäftsvereinbarungen zwischen Rebellion und Microsoft sind allerdings weiterhin unbekannt.

Aktuell arbeiten die Entwickler an weiteren neuen Inhalten und schmieden intern bereits Pläne für eine mögliche Fortsetzung sowie Spin-Offs.