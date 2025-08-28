Atomfall: Teaser-Trailer zum zweiten DLC

Das Entwicklerstudio Rebellion rückt mit einem neuen Teaser-Trailer den zweiten Story-DLC zu Atomfall in den Fokus, der am 16. September erscheinen soll.
Das Video könnt ihr euch hier anschauen:
Hab’s mal im Gamepass angespielt. Alter ist das kacke. Vielleicht hat sich mittlerweile was verbessert. Besitze mittlerweile keine SeriesX mehr. Aber dieses Spiel ist echt nicht gut b
Mega game. Von hinten bis vorne durchgesuchtet.
Auf Rebellion ist halt verlass.
Was für wahre Gamer. 10/10.
Dlc wird geholt.
Stark übertriebene Bewertung, es kann auch sein, dass das ein Witz war 😅
War da etwas hin und her.
Hab mich bislang dagegen entschieden es mal zu spielen, da ich gerade in anderen Spielen bin. Die gemischten Meinungen machen es da auch nicht besser. Von daher hielt sich das Interesse in Grenzen. Naja, rennt ja nicht weg und falls doch gibt’s bestimmt mal ne Gold Edition im Sale.
Ich glaube nicht, dass ich mich noch weiter mit dem Spiel befassen werde, war für mich eine große Enttäuschung.