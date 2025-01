Atomfall: Trailer betritt die Quarantänezone

Erfahrt mehr über Atomfall, in welcher fiktiven Welt es angesiedelt ist und welche Gefahren euch dort begegnen werden, in einem ausführlichen neuen Trailer.

Atomfall wird zum Launch am 27. März 2025 vom ersten Tag an im Xbox Game Pass für Xbox Series X|S, Xbox One und PC spielbar sein.

Um was es in Atomfall eigentlich geht, wie sich das Gameplay gestaltet und in welcher fiktiven Welt ihr euch bewegt, das hat Rebellion in einem neuen, ausführlichen Trailer verpackt.

Schaut euch den rund 8 Minuten langen Trailer zum Einzelspieler-Survival-Actionspiel an und erfahrt von der Windscale-Katastrophe von 1957, die sich damals wirklich ereignet hat.

Lernt mehr über das Dorf und seine verzweifelten Bewohner, die Quarantänezone und seine Gefahren sowie die Spielmechaniken und Fähigkeiten von Atomfall.