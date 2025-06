Atomic Heart II: RPG-Elemente werden deutlich ausgebaut

Im Vergleich zu seinem im Jahr 2023 veröffentlichte Vorgänger, sollen im kommenden First-Person-Shooter Atomic Heart II die Rollenspielelemente deutlich ausgebaut werden.

Wie Robert Bagratuni, Gründer und CEO von Entwickler Mundfish sowie Game Director beider Spiele, in einem Interview mit WCCFTech erklärt, umfasst dieser Ansatz unter anderem tiefere Fertigkeitsbäume mit vielfältigeren Fortschrittspfaden, eine lebendigere Welt sowie Konsequenzen und Reaktionen auf Basis von Entscheidungen der Spieler:

„Ja, wir führen in Atomic Heart II eine erweiterte RPG-Ebene ein, aber wir machen es auf die Mundfish-Art – integriert in die Welt und das Erlebnis, nicht aufgesetzt, nur um der Komplexität willen. Lebendige Welt‘ bedeutet, dass wir wollen, dass sich die Welt weniger wie eine Kulisse anfühlt und mehr wie ein reaktionsfähiges, sich entwickelndes System. Aber wir wollen nichts überstürzen – wir werden mehr Informationen preisgeben, wenn wir so weit sind.“

„Was die RPG-Elemente angeht, so streben wir eine tiefere Waffenanpassung, Fertigkeitsbäume und Fortschrittspfade an, die es den Spielern erlauben, ihren Spielstil viel stärker als bisher zu gestalten. Wenn wir von verschiedenen Aktivitäten sprechen, meinen wir Dinge, die die Neugier belohnen: Dinge, die man zwischen den Hauptmissionen tun kann. Aber immer im Dienste des Spielerlebnisses – wir verwandeln es nicht in ein Open-World-Spiel im Stil einer Checkliste. Alles hat immer noch diesen handgefertigten, surrealen Stil, den die Fans erwarten.“

„Ohne zu viel zu verraten, können wir sagen, dass Atomic Heart II den Spielern mehr Handlungsmöglichkeiten als bisher bieten wird“, so Bagratuni. „Entscheidungen spielen eine Rolle, und deine Handlungen können beeinflussen, wie sich bestimmte Ereignisse oder Missionen entwickeln. Was Gefährten angeht, das ist schwierig zu beantworten, ohne zu spoilern. Sagen wir einfach: Man wird nicht ganz allein sein.“