Atomic Heart II: Rückkehr in eine alternative Welt

Mundfish arbeitet an Atomic Heart II! Mit einem fulminanten Trailer kündigte der Entwickler das Action-Rollenspiel in Unreal Engine 5 für PC und Konsolen an.

„Atomic Heart 2 ist ein Action-Adventure-Rollenspiel, das euch zurück in ein retrofuturistisches Universum voller neuer Gefahren bringt. Die Fortsetzung bietet eine lebendige Welt voller Möglichkeiten und legt großen Wert auf die Geschichte, Rollenspielelemente und die Freiheit des Spielers.“ „Die Geschichte entfaltet sich in einer alternativen Welt, wobei sich die Ereignisse nun auf eine globale Ebene ausweiten. Kehrt zurück in die großartige Welt der Wissenschaft und Technologie und findet heraus, was das nächste Kapitel für euch bereithält!“