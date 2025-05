Atomic Heart: 10 Millionen Spieler erreicht, Kreativlabel gegründet

Am 29. Mai 2025 verkündete Entwickler Mundfish, dass Atomic Heart inzwischen über 10 Millionen Spieler weltweit erreicht hat.

Der Meilenstein wurde etwas mehr als zwei Jahre nach dem Debüt auf PC, PlayStation und Xbox im Februar 2023 erreicht. Als Erstlingswerk eines bis dahin unbekannten Studios avancierte der Titel schnell zum Überraschungserfolg der AAA-Kategorie.

Das Spiel beeindruckte viele durch seine visuelle Qualität, cineastische Inszenierung und ein markantes Retro-Futurismus-Design. Kritiker lobten die provokante Erzählweise und den eigenständigen künstlerischen Stil. Atomic Heart wurde über 60 Mal in „Best of the Year“-Listen genannt, erhielt unter anderem einen BAFTA-Anerkennung, gewann den Steam Award für „Outstanding Visual Style“ und wurde für einen Hollywood Music in Media Award nominiert.

Neben dem Hauptspiel erschienen bereits drei große Story-DLCs, ein letzter ist derzeit in Arbeit.

Mit diesem Erfolg im Rücken gründet Mundfish nun das neue Kreativlabel Mundfish Powerhouse. Dabei handelt es sich nicht um eine klassische Publishing-Abteilung, sondern um eine operative und kreative Partnerschaft für ausgewählte Projekte mit großem Potenzial.

Powerhouse soll Entwickler und Investoren dabei unterstützen, ambitionierte Spiele von der Konzeptphase bis zur Veröffentlichung umzusetzen. Die Initiative verspricht Fokus auf wenige, aber besonders mutige und hochwertige Spiele, die neue Standards setzen sollen. Erste Projekte sind laut Mundfish bereits in Entwicklung. Weitere Details sollen folgen.