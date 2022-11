Atomic Heart: Acht Minuten Gameplay aus dem Action-Rollenspiel

In den letzten Wochen verriet Mundfish weitere Details zu Atomic Heart und zeigte dazu noch reichlich Gameplay aus dem Action-Rollenspiel. Insbesondere die Bosskämpfe haben die Spieler begeistert.

Jetzt gibt es weitere Eindrücke aus dem Spiel, das in einer alternativen Zeitlinie der Sowjetunion des Jahres 1955 spielt. In einem Hands-On-Video von IGN sind reichlich Spielszenen mit den außer Kontrolle geratenen Robotern zu sehen.

Am 21. Februar 2023 wird Atomic Heart für Xbox Series X|S und Xbox One erscheinen. Im Microsoft Store könnt ihr das Spiel in zwei Editionen bereits vorbestellen oder ihr spielt es vom ersten Tag an im Xbox Game Pass.

Hier das neue Gameplay-Video: