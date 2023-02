Atomic Heart: Actionreiches neues Gameplay präsentiert

Publisher Focus Entertainment und Entwickler Mundfish veröffentlichten (wie wir bereits gestern berichtet haben) einen brandneue Gameplay-Szenen in Form eines frischen Trailers für das Atomic Heart. Jetzt gibt es weitere Informationen zum 1st-Person-Action-RPG, das in einer verrückten utopischen alternativen Post-WWII Welt spielt und am 21. Februar für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und den PC erscheint.

Dazu wird das Spiel direkt zur Veröffentlichung im Xbox Game Pass verfügbar sein.

Tretet ein, in eine verrückte und gnadenlose Welt

Atomic Heart nimmt Spieler mit in die 50er, in eine alternative Geschichte, in der versklavte Roboter zur Realität geworden sind. Menschen und Roboter scheinen in Harmonie zu leben, doch als eine plötzliche Rebellion um sich greift, müssen die Maschinen und andere fehlgeschlagene Experimente aufgehalten werden.

Der Gameplay-Overview-Trailer zeigt abgedrehte neue Aufnahmen eines besonderen Shooters, welcher nicht nur durch sein Kampfsystem glänzt, sondern auch durch sein Setting, Charaktere und tiefgründige Gameplay Mechaniken. Das neue acht-minütige Gameplay-Video ist hier zu sehen:

Ein herausforderndes Kampfsystem und explosive Begegnungen lassen Spielende wild gewordene Roboter, gigantische Mechs und sogar Mutanten in die Luft jagen. Sie müssen ihren Kampfstil an jeden Gegner anpassen, stets ihre Umgebung beobachten und ihr Equipment verbessern, um sich einen Weg durch diesen künstlichen Wahnsinn zu bahnen.

Da ihnen drei verschiedene Schwierigkeitsgrade zu Auswahl stehen, liegt es in ihren Händen, wie atomar die Erfahrung sein soll – sind sie ein Hardcore-Spieler, welcher immer nach neuer, herausfordernderer Action sucht? Oder doch eher der Erkunder, allzeit bereit, diese einzigartige Umgebung zu entdecken und sich im Story-Modus ganz von der fesselnden Geschichte in den Bann ziehen lässt?

Vier Editionen, um das atomare Herz zu wärmen

Spieler können zwischen vier Editionen wählen:

Die Standard Edition , welche das Videospiel beinhaltet Atomic Heart – 69,99 Euro (XGP)

, welche das Videospiel beinhaltet Die Gold Edition , welche das Videospiel und den Atomic Pass beinhaltet Atomic Heart – Gold Edition (Pre-order) – 99,99 Euro

, welche das Videospiel und den Atomic Pass beinhaltet Die Premium Edition , welche das Videospiel, den Atomic Pass, ein exklusives digitales Artbook und extra Cosmetics beinhaltet Atomic Heart – Premium Edition – 109,99 Euro

, welche das Videospiel, den Atomic Pass, ein exklusives digitales Artbook und extra Cosmetics beinhaltet Das Limited Edition Bundle, ist nur im Focus Entertainment Store erhältlich und beinhaltet das Videospiel, ein Steelbook, ein Metall Poster und das offizielle Artbook, entworfen von Mundfish

Über Atomic Heart

Willkommen in einer utopischen Welt voller Wunder und Perfektion, in der Menschen in Harmonie mit ihren treuen Robotern leben.

Nun ja, so war es zumindest. Da der Start eines neuen Robotersteuerungssystems in wenigen Tagen erfolgt, kann nur noch ein tragischer Unfall oder eine weltweite Verschwörung diese Utopie zerstören …

Der unaufhaltsame Lauf der Technologie und geheime Experimente haben zu mutierten Kreaturen, furchterregenden Maschinen und Robotern mit enormen Kräften geführt – die sich nun urplötzlich gegen ihre Erschaffer wenden. Nur du kannst sie aufhalten und herausfinden, was hinter dieser idealisierten Welt steckt.

Mit den durch deinen experimentellen Handschuh verliehenen Kampffähigkeiten und deinem Arsenal an Klingen und hochmodernen Waffen kämpfst du in explosiven und wilden Begegnungen um dein Leben. Passe deinen Kampfstil an jeden einzelnen Gegner an. Kombiniere deine Fähigkeiten und Ressourcen, nutze die Umgebung und verbessere deine Ausrüstung, um Herausforderungen zu bestehen und für das Gute zu kämpfen.

Eine gleichermaßen irrsinnige und grandiose, utopische Welt.

Instinktiv geführte, spektakuläre und unerbittlich harte Kämpfe.

Zerstöre gigantische Maschinen und vernichte Mutanten mit deinen Fähigkeiten und fortschrittlichen Waffen.

Verbessere dein Arsenal und deine Ausrüstung.

Der „Atomic Pass“ erweitert das Erlebnis von Atomic Heart mit weiteren vier DLCs, die Zugang zu neuen Gebieten und Laboren eröffnen, sowie Zugriff auf neue Waffen, neue Gegner und Bosse beinhalten.

Käufer einer dieser aktuellen Editionen von Atomic Heart erhalten das Labour & Science Waffenskin-Pack als Bonus DLC.

Atomic Heart erscheint am 21. Februar 2023 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC.