Atomic Heart: Blood on Crystal DLC liefert das große Finale gegen CHAR-les

Mit dem Launch-Trailer zum vierten DLC wird das finale Kapitel von Atomic Heart eingeläutet. „Blood on Crystal“ markiert den Abschluss der Erweiterungsreihe und führt die Geschichte rund um Facility 3826 zu Ende.
Im Mittelpunkt steht erneut der Vorstoß tief in die Anlage, in der sich die Ereignisse zuspitzen und der Konflikt mit CHAR-les seinen Höhepunkt erreicht. Dabei wird ein letzter Versuch unternommen, die drohende Vernichtung der Menschheit abzuwenden.
Das Gameplay setzt weiterhin auf schnelle Anpassung im Kampf und den flexiblen Einsatz eines erweiterten Arsenals. Spieler müssen ihre Strategie dynamisch anpassen, um den Herausforderungen der finalen Auseinandersetzung standzuhalten.
Die Erweiterung bildet den Abschluss der DLC-Reihe und führt die narrative Entwicklung des Hauptspiels konsequent zu Ende. Dabei rückt insbesondere die Eskalation innerhalb von Facility 3826 in den Fokus.
Mundfish liefert damit das letzte große Kapitel der Zusatzinhalte und erweitert die Welt von Atomic Heart um ein finales Story-Finale.
15 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das lustige ist das dieser DLC ganze 1000 Gamerscore bietet🤣🤣🤣
Bin schon auf den letzten Storybogen gespannt.
Lange hat es gedauert bis alle Dlcs raus sind, muss ich unbedingt alle noch nachholen.
Die bringen jetzt noch einen DLC !
Ich fand das Game ganz gut, aber der erste DLC sah völlig durchgeknallt aus.
Das Spiel wollte ich auch noch spielen. Schön, dass es dann wenigstens alle DLCs hat und im fertigen Zustand sein wird.
Jo und gibts ja jetzt auch günstig in Sales. Hab ich auch so gemacht.
Aus Interesse: Sind es russische Entwickler?
Jain.
Mundfish Studio wurde von Russen gegründet und sie hatten ihren Sitz auch in Russland. Sind aber seit 2022 ein internationales Unternehmen mit Entwicklern aus Europa und haben ihren Sitz seitdem in Zypern.
Danke für die Info… gab es von denen ein Statement bzgl. des Ukraine Kriegs?
@marquisor: tatsächlich spielt es für mich eine große Rolle im politischen Sinne. Ich kann nur für mich sprechen, ich hätte kein gutes Gefühl, jemanden Geld zu geben/ zu unterstützen, wenn die Entwickler z.B. Putin für einen guten Kerl halten und/ oder den Krieg rechtfertigen etc.
Ja gut das wissen wir ja nicht und deswegen is mir das zu pauschal so. Und für mich gilt da erstmal Russland oder Russen sind für mich nicht gleich Putin bzw. Krieg. Genauso wie Deutschland nicht nur Sauerkraut ist ^^
Aber ich denke Politik sollten wir hier auch rauslassen.
Zumindest in den Kommentaren. Ob man deswegen ein Spiel kauft oder nicht ist natürlich jedem selbst überlassen 🙂
Und was macht das für dich da für einen Unterschied?
Wenn sie es sind und wenn sie es nicht sind?
Ja, krass. Die Gold-Edition mit allen DLCs gibt es gerade für 22,49 Euro. Das ist günstiger als der Game Pass Ultimate. Da sollte ich zugreifen. Auch wenn ich gerade erstmal KCD2 beenden will.
Wirklich ein sehr guter Preis. Habe da auch zugeschlagen und werde später endlich die DLC’s angehen. Bei dem Preis machst du nichts falsch.
haha günstiger als der Gamepass. Stimmt sogar leider 😀
Geiles Spiel. Die DLCs werde ich auch noch spielen.
Irgendwann werde ich mir mal das Komplettpaket geben mit allen DLC.
Hatte damals das Grundspiel im GP gespielt und das gefiel mir sehr gut.