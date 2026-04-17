Atomic Heart: Blood on Crystal DLC liefert das große Finale gegen CHAR-les

Mit dem Launch-Trailer zum vierten DLC wird das finale Kapitel von Atomic Heart eingeläutet. „Blood on Crystal“ markiert den Abschluss der Erweiterungsreihe und führt die Geschichte rund um Facility 3826 zu Ende.

Im Mittelpunkt steht erneut der Vorstoß tief in die Anlage, in der sich die Ereignisse zuspitzen und der Konflikt mit CHAR-les seinen Höhepunkt erreicht. Dabei wird ein letzter Versuch unternommen, die drohende Vernichtung der Menschheit abzuwenden.

Das Gameplay setzt weiterhin auf schnelle Anpassung im Kampf und den flexiblen Einsatz eines erweiterten Arsenals. Spieler müssen ihre Strategie dynamisch anpassen, um den Herausforderungen der finalen Auseinandersetzung standzuhalten.

Die Erweiterung bildet den Abschluss der DLC-Reihe und führt die narrative Entwicklung des Hauptspiels konsequent zu Ende. Dabei rückt insbesondere die Eskalation innerhalb von Facility 3826 in den Fokus.

Mundfish liefert damit das letzte große Kapitel der Zusatzinhalte und erweitert die Welt von Atomic Heart um ein finales Story-Finale.