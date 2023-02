Atomic Heart: Eine neue Weltordnung bricht herein

Autor:, in / Atomic Heart

Taucht in Atomic Heart in eine atemberaubende Open World, die euch mit einer spannenden Sci-Fi Fantasy Geschichte in Atem hält.

Das in Russland ansässige Entwicklerstudio Mundfish hat einen neuen First-Person-Shooter namens Atomic Heart herausgebracht, der Fans des Genres mit Sicherheit begeistern wird. Es spielt in einer alternativen Realität der Sowjetunion in den 1950er Jahren und bietet eine einzigartige Kombination aus Science-Fiction-Elementen und einer fesselnden Handlung.

Wir folgen der Geschichte des sowjetischen Spezialagenten P-3, der in eine mysteriöse Einrichtung namens „Objekt 6“ geschickt wird, um ein Rätsel zu lösen, das sich um das Verschwinden von Wissenschaftlern und Ingenieuren dreht. P-3 findet sich schnell in einer Welt voller seltsamer Technologien, gefährlicher Kreaturen und einer dunklen Verschwörung wieder.

Die Spielwelt von Atomic Heart ist atemberaubend gestaltet und bietet eine Mischung aus sowjetischer Ästhetik und futuristischer Technologie. Spieler werden durch eine riesige offene Welt navigieren, voller unerwarteter Herausforderungen und aufregender Entdeckungen. Die Umgebungen reichen von geheimen unterirdischen Laboren bis hin zu idyllischen Landschaften, die von der Technologie der Sowjetunion des 20. Jahrhunderts inspiriert sind.

Neben der faszinierenden Welt bietet Atomic Heart auch ein einzigartiges Kampfsystem, das auf verschiedenen Waffen und Fähigkeiten basiert und sehr stark an Dishonored, Doom und Stalker erinnert. Spieler können ihre Fähigkeiten und Waffen verbessern, indem sie Erfahrungspunkte sammeln und neue Technologien freischalten. Die Open-World bietet auch eine Vielzahl von Feinden, darunter Roboter, Mutanten und andere seltsame Kreaturen in allen Größen und Formen, die es zu besiegen gilt.

Atomic Heart, das auf den neuesten Technologien basiert und eine unglaubliche Grafik und visuelle Effekte bietet, unterstützt Raytracing sowie 4K-Auflösung. Eine beeindruckende Soundkulisse bietet es ebenfalls an, die von der Musik der sowjetischen Ära inspiriert ist.

Insgesamt verspricht Atomic Heart ein aufregendes Erlebnis für Fans von First-Person-Shootern, Science-Fiction-Geschichten und Open-World-Spielen. In einer kleinen Let’s Play-Reihe zeigen wir euch einen Eindruck von allem. Also schaut mal rein und gebt eure Meinung dazu in den Kommentaren ab.

Atomic Heart ist ab dem 21. Februar im Xbox Game Pass Abo erhältlich.

