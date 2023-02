Atomic Heart: Entwickler macht Angaben zur Spielzeit

In zwölf Tagen landet mit Atomic Heart ein pozentieller Hit nicht nur auf Xbox Series X|S und Xbox One. Auch Abonnenten des Xbox Game Pass kommen ohne weitere Kosten in den Genuss des Spiels, wenn es am 20. Februar erscheint.

In den letzten Wochen gab es nochmal reichlich Gameplay zu sehen, auch der Pre-Load mit rund 75 GB kann schon vorgenommen werden.

Jetzt machte Mundfish Angaben zur ungefähren Spielzeit von Atomic Heart.

Game Director Robert Bagratuni verriet in einem Interview mit SegmentNext, dass die Hauptstory in etwa zu 20 bis 25 Stunden abgeschlossen werden kann.

Natürlich gibt es auch Spieler, die jeden Winkel erkunden und alles erleben, sehen und erledigen wollen. Für die Komplettierung gibt Bagratuni etwa 35 bis 40 Stunden an, wobei es schwierig sei, das genau in Zahlen festzulegen.

„Um die Hauptstory-Kampagne abzuschließen, werden die Spieler etwa 20-25 Stunden benötigen. Aber da die Welt von Atomic Heart ziemlich groß und mit verschiedenen Aktivitäten gefüllt ist, wird die vollständige Fertigstellung viel länger dauern. Es ist in der Tat schwierig, eine genaue Zahl zu nennen, aber ich kann davon ausgehen, dass der Spieler für den Abschluss des Spiels etwa 35-40 Stunden benötigen wird.“

