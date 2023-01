Atomic Heart: Entwickler sammelt keine Daten für russische Behörden

Autor:, in / Atomic Heart

Mundfish sammelt keine Nutzerdaten für russische Behörden, wie in einem Bericht des Entwicklers von Atomic Heart behauptet wird.

Der Online-Shop von Mundfish könnte einem Bericht nach gesammelte Nutzerdaten an russische Behörden wie dem Finanzamt oder dem Geheimdienst (FSB) weitergeben. So steht es in der Datenschutzrichtlinie.

Laut dem Bericht von AIN.Capital soll diese Klausel nur in der russischen Version der Webseite erwähnt worden sein, nicht aber in der englischen.

Das Entwicklerstudio hinter Atomic-Heart hat sich zu den Vorwürfen bereits geäußert. In einem Statement bezeichnete man die Informationen auf der Seite als alt und falsch.

„Unser Spiel und unsere Website sammeln KEINE Informationen oder Daten. Die Datenschutzerklärung auf der Website ist veraltet und falsch und hätte schon vor Jahren entfernt werden müssen. Wir haben den Shop geschlossen, um unseren Fans die Integrität unseres Studios und unserer Produkte zu versichern. Wir entschuldigen uns für jegliche Verwirrung in dieser Angelegenheit.“

Auf weitere Behauptungen aus dem Bericht, etwa, dass Atomic Heart von russischen Investoren gesponsert worden sei, ging der Entwickler nicht ein. In diesem möglichen Zusammenhang musste sich Mundfish wegen seiner zurückhaltenden Antwort zum Krieg in der Ukraine jüngst Kritik gefallen lassen.

Laut der Webseite arbeitet beim Studio ein multinationales Team mit Sitz in Zypern. Im Bericht wird jedoch behauptet, dass man seinen Sitz in Moskau habe.

Atomic Heart erreichte in der vergangenen Woche den Goldstatus. Das Spiel wird am 20. Februar für Xbox-Konsolen und im Xbox Game Pass erhältlich sein.