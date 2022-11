Atomic Heart: Entwickler sprechen über Loot- und Schadenssystem

Autor:, in / Atomic Heart

Entwickler Mundfish spricht in einem neuen Video über das Loot- und Schadenssystem in Atomic Heart.

Eine Vorstellung darüber, wie die Bosskämpfe funktionieren und welche Roboter sich euch im Atomic Heart in den Weg stellen, konnten wir in den vergangenen Wochen in neuen Gameplay-Videos mehrfach sehen.

Doch wie ist das Loot-System im Action-Rollenspiel gestaltet und wie schaut das einzigartige Schadenssystem aus?

Das erfahren wir in wenigen Augenblicken, wenn Entwickler Mundfish um 18:00 Uhr in einem neuen Video zu Atomic Heart zu Wort kommt.