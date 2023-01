Atomic Heart: Entwickler wegen Statement zu Ukraine-Krieg in der Kritik

Autor:, in / Atomic Heart

In den letzten Monaten sahen sich die Atomic Heart-Entwickler Mundfish auf Twitter immer wieder mit Fragen zur Finanzierung ihrer Arbeit konfrontiert.

Da es sich bei Mundfish um ein russisches Unternehmen mit Hauptsitz in Zypern handelt, äußerten einige Nutzer der Social-Media-Plattform den Verdacht, das Studio habe Gelder der russischen Regierung angenommen oder stehe mit Unternehmen in Verbindung, die aufgrund des Ukraine-Kriegs von Sanktionen betroffen seien.

Bisher vermied es Mundfish zu den Vorwürfen Stellung zu nehmen. Eine Reihe kürzlich veröffentlichter Tweets des Studios, in dem es heißt, man äußere sich nicht zu Politik oder Religion, sorgt nun allerdings erneut für Kritik:

„Leute, wir haben die Fragen zu unserer Position bei Mundfish zur Kenntnis genommen. Wir möchten euch versichern, dass Mundfish ein Entwickler und ein Studio mit einem globalen Team ist, das sich auf ein innovatives Spiel konzentriert und unbestreitbar eine Pro-Friedensorganisation gegen Gewalt gegen Menschen darstellt.“ „Wir äußern uns nicht zu Politik oder Religion. Seid versichert, dass wir ein globales Team sind, das sich darauf konzentriert, Atomic Heart in die Hände von Spielern auf der ganzen Welt zu bringen.“ „Wir dulden keine Beiträge oder Spammer mit beleidigenden, hasserfüllten, diskriminierenden, gewalttätigen oder bedrohlichen Äußerungen oder Inhalten.“

Viele Nutzer kritisieren nun, dass der Atomic Heart-Entwickler mit seinem Statement einer klaren Aussage zum Russland-Ukraine-Konflikt ausweicht. Unter ihnen auch Sergey Mohov von Remedy Entertainment, der seine Kritik mit dem Setting von Atomic Heart untermauert.

Ihm zufolge sei es unsinnig, vor dem Hintergrund eines Spiels, dessen Protagonist ein KGB-Agent in der UdSSR der Zukunft ist, das in einer alternativen Zeitlinie spielt, in der Russland Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg vollständig besiegt hat, die „unpolitische Karte“ zu spielen.